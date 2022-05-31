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疫情帶動原物料上漲 員林家扶收到肉粽少三成

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶的受扶助家庭至員林兒童館戶外庭院領端午物資。圖／員林家扶提供
彰化家扶的受扶助家庭至員林兒童館戶外庭院領端午物資。圖／員林家扶提供

端午佳節將屆，彰化家扶員林展愛隊匯集隊員和社會大眾的愛心物資，提前發放給員林市20戶扶助家庭，今年受到原物料價格上漲的影響，應景食品肉粽少了約三成，但關懷的愛心不減，讓受扶助家庭感到溫暖。

員林家扶今天表示，受扶助家庭在COVID-19疫情期間格外辛苦，例如「小易（化名）」的爸爸經商失敗，一夕破產又負債，小易的媽媽選擇婚姻，把3名就讀國小的子女留給丈夫，小易和弟弟、妹妹課後做家庭手工貼補家用，小易的爸爸打臨工，一家四口經濟拮据。

彰化家扶員林展愛隊員得知小易一家人的故事，很肯定小易的爸爸父兼母職和他積極的生活態度，請小易和爸爸到員林兒童館領取端午民生日用品送，奉上10顆熱騰騰肉粽，讓小易一家人減輕家庭支出，感受到隊員的關懷，也提早享用端午應景美食。

彰化家扶員林展愛隊隊長王志傑說，每年端午節展愛隊都會全員出動，今年考量疫情，改在彰化家扶員林服務處戶外庭院分流發放物資，讓扶助家庭領取熱騰騰肉粽及豐富民生用品，雖沒送到家，隊員仍從服務中實踐員林展愛隊「即時的幫助、溫暖的關懷」的使命精神。

今年疫情警戒沒升級，確診人數暴增嚴重衝擊經濟和社團的活動，和去年端年節相比，家扶員林服務處發現，小額及散戶的端午捐贈少了，往年都有社區包粽子順便包給家扶兒食用，今年很少社區包粽，即使包粽也數量大減，員林家扶今年收到粽子少三成。

彰化家扶員林展愛隊提前發送端午物資。圖／員林家扶提供
彰化家扶員林展愛隊提前發送端午物資。圖／員林家扶提供

員林 彰化 疫情 端午節

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