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彰化縣防疫包 戶政機關端午連假照常發放

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市COVID-19確診人數全縣第二多，員林戶政事務設在戶外的防疫包發放區每天很多人前來領取。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市COVID-19確診人數全縣第二多，員林戶政事務設在戶外的防疫包發放區每天很多人前來領取。記者簡慧珍／攝影

彰化縣COVID-19確診人數截至今天5萬7000人，本月13日起由戶政機關發放防疫包，員林戶政事務所輔導員林區三鄉鎮戶政單位設置專區發放，以便民為原則從寬處理，但有民眾居隔期間「親自」領取或7+7期滿才領，各種狀況考驗戶政人員智慧。

員林戶政事務所和所屬的大村、永靖兩個戶政辦事處，都採相同規格設置防疫包領取專區，再過3天就是端午連假，縣政府協調戶政人員加班，端午連假比照正常上班時間照常發放防疫包。

員林戶政事務所和兩鄉戶政辦事處的發放作業台原本只放透明隔板，前幾天疫情升溫即加裝塑膠簾幕，確診者的親屬或朋友到場填寫資料，戶政人員核對彰化縣衛生局提供的名單，確認無誤即發放，「資源有限」，每人一份為限。

員林戶政事務所發現，有民眾到場發現沒帶資料，戶政人員臨時進入電腦系統查閱和確認，也有居隔期間親自領取，涉嫌違反居隔規定，也有居隔期滿又過了很多天才來領取；每天發生不同狀況，戶政人員臨時應變盡量符合民眾的期待。

員林戶政事務所主任郭蘭春今天說，戶政機關以便民為原則，只要出示委託代領的確診者居隔單、醫院發出的確診通知簡訊、PCR陽性等證明，戶政人員都會從寬認定，依照申請領取民眾所持的證明人數發放防疫包，不會詢問防疫以外的個人資訊，員林戶政事務所（不含永靖和大村）已發放1747份防疫包。

如果民眾無法提供足夠證明，例如出示一人確診通知，聲稱為3人代領，郭蘭春指出這種狀況只給一份防疫包，因為「資源有限必須珍惜」，不可能多多益善。

彰化縣各戶政事務所設置防疫包發放區，員林戶政事務所在辦公室外面設置專區。記者簡慧珍／攝影
彰化縣各戶政事務所設置防疫包發放區，員林戶政事務所在辦公室外面設置專區。記者簡慧珍／攝影

員林 連假

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