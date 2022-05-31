幫助幼童檢測 彰化縣民代捐體溫計

最近疫情吃緊，尤兒童中重症增加，引起家長憂心。彰化縣議員吳韋達、莊陞漢等人，今天共同捐贈10秒自我檢測體溫計300支以及唾液型快篩100支給彰化縣社會處，供縣內兒童課照班使用，希望能幫助幼小孩童，尤其是弱勢孩童家庭，避免錯過黃金檢測時期，造成孩子終身憾事。

彰化縣議員吳韋達表示，接到民眾反映防疫包越來越縮水，已沒有放溫度計，甚至去戶政事務所卻發現防疫包已經發完，但彰化近日平均一日就有3至4千確診案例，其中無疫苗可施打的5歲以下孩童，一天也有一兩百例，若要避免演變為腦炎重症，體溫監測極為重要，因此彰化天使隊捐贈十秒自我檢測體溫計，能更快速、減緩兒童不適，進行體溫監測。

彰化縣議員莊陞漢表示，疫情不斷升溫，每個孩子都是父母最重要的寶貝，確保孩童健康是我們首要的考量，體溫計對兒童防疫更為重要，透過簡單量體溫篩檢，避免兒童染疫演變為腦炎重症，也期望社會處能妥善利用這批捐贈物資，齊心打贏這場防疫大戰。

吳韋達、莊陞漢因此結合吳韋達議員彰化市南區主任王威程、時代力量秀水鄉民代表參選人陳昀志等人，組成彰化天使隊，共同捐贈10秒自我檢測體溫計300支以及唾液型快篩100支給彰化縣社會處。