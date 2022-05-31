神岡豐洲路巷弄事故多 中市府將斥資百萬改善

台中神岡豐洲路960巷53弄，為當地中小工廠往來豐洲路要道，而跨越葫蘆墩圳下溪洲支線路段，水泥護欄建構的突出東縮段，時常發生自撞事故，中市府預計斥資200萬元，施作約15公尺長版橋，拉直瓶頸路段，提供安全用路環境。

立委楊瓊瓔今早邀集交通部高公局中區養護工程分局、中市府建設局、水利局、神岡區公所、、市議員羅永珍等單位到場會勘；楊瓊瓔表示，豐洲路960巷53弄與國4高架道路共構，是當地許多中小型機械、工具機等工廠通往國4神岡交流道的便捷要道。獲溪州里長王明洲及市議員羅永珍反映，因瓶頸路段及夜間視線不佳，經常發生自撞車禍，認為有迫切改善需求。

中市議員羅永珍指著傷痕累累的水泥護欄表示，豐洲路960巷53弄瓶頸段雖設置防撞桿，並在護欄劃設黃黑斜紋警示線，仍經常發生汽機車自撞，尤其夜間視線昏暗，更易發生事故，希望能夠儘快改善，減少不必要的自撞意外。