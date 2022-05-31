台中荔枝龍眼災損嚴重 農業局：中央近日核准補助範圍

連日豪雨，全台農作物陸續傳出受損災情，台中市議員林德宇今在議會總質詢時要求農業局，針對大里、霧峰、太平等地荔枝及龍眼災損狀況，要求從寬認定災損範圍，不要讓農民的心血付之一炬。農業局表示中央這幾天就會公布核准項目。

林德宇指出，大里、霧峰、太平是台中市種植荔枝、龍眼的主要產區，近日豪雨不斷，雨水過多，造成荔枝嚴重歉收，上週他才和立法委員何欣純邀集農糧署、農業局等相關單位到大里竹仔坑、太平黃竹坑會勘，發現災損狀況相當慘重。

林德宇詢問市府是否有將災損狀況提報到中央？農業局副局長蔡勇勝表示，當時馬上將全市荔枝及龍眼的災損面積等相關資料提報給中央，估計中央這幾天就會核准下來。另外，西瓜的災損認定則是中央依照氣象條件，直接進行補助公告。

林德宇說，最重要的是種植範圍要從寬認定，尤其會勘時有農民反映第一線公所承辦在災損的認定上太嚴格，林德宇要求農業局要加速、從寬認定，希望市長盧秀燕多關心台中荔枝、龍眼災損狀況。

蔡副局長則回應，公所、農糧署、農業局以及農業改良場會有個四方會勘，屆時會再來協調。