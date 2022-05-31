快訊

白髮人送黑髮人...罹難飛官家屬抵事故現場 哭紅雙眼

明入境全面唾液採檢 指揮中心：飛機落地後勿喝水飲食

台中荔枝龍眼災損嚴重 農業局：中央近日核准補助範圍

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林德宇指出，台中市荔枝龍眼災損嚴重，他呼籲市府從寛加速公告。圖／林德宇提供
台中市議員林德宇指出，台中市荔枝龍眼災損嚴重，他呼籲市府從寛加速公告。圖／林德宇提供

連日豪雨，全台農作物陸續傳出受損災情，台中市議員林德宇今在議會總質詢時要求農業局，針對大里、霧峰、太平等地荔枝及龍眼災損狀況，要求從寬認定災損範圍，不要讓農民的心血付之一炬。農業局表示中央這幾天就會公布核准項目。

林德宇指出，大里、霧峰、太平是台中市種植荔枝、龍眼的主要產區，近日豪雨不斷，雨水過多，造成荔枝嚴重歉收，上週他才和立法委員何欣純邀集農糧署、農業局等相關單位到大里竹仔坑、太平黃竹坑會勘，發現災損狀況相當慘重。

林德宇詢問市府是否有將災損狀況提報到中央？農業局副局長蔡勇勝表示，當時馬上將全市荔枝及龍眼的災損面積等相關資料提報給中央，估計中央這幾天就會核准下來。另外，西瓜的災損認定則是中央依照氣象條件，直接進行補助公告。

林德宇說，最重要的是種植範圍要從寬認定，尤其會勘時有農民反映第一線公所承辦在災損的認定上太嚴格，林德宇要求農業局要加速、從寬認定，希望市長盧秀燕多關心台中荔枝、龍眼災損狀況。

蔡副局長則回應，公所、農糧署、農業局以及農業改良場會有個四方會勘，屆時會再來協調。

災損 荔枝 農民

延伸閱讀

台中e79議員批口號紓困 盧秀燕：振興就花6.8億

兒童疫苗接種牛步？ 盧秀燕：台中將是六都第二快完成

降雨冬瓜災損嚴重 蔡其昌、施志昌爭取納農災現金補助

荔枝龍眼產業大會 廣東茂名開幕

相關新聞

媽祖園區終於有媽祖雕像了 盧秀燕：圓滿解決

台中市大安媽祖文化園區歷經3任市長，已花費新台幣6億元建設基座，但一波三折，媽祖園區至創沒有雕像。市議員李榮鴻在市議會市...

彰化縣防疫包 戶政機關端午連假照常發放

彰化縣COVID-19確診人數截至今天5萬7000人，本月13日起由戶政機關發放防疫包，員林戶政事務所輔導員林區三鄉鎮戶...

合歡山紅毛杜鵑盛放 端午連假上山留意乘載管制

合歡山正值杜鵑花季，隨玉山杜鵑凋謝落幕，改由紅毛杜鵑接力登場，而本周五（3日）起就是端午3天連假，預計上山遊客將增加，公...

神岡豐洲路巷弄事故多 中市府將斥資百萬改善

台中神岡豐洲路960巷53弄，為當地中小工廠往來豐洲路要道，而跨越葫蘆墩圳下溪洲支線路段，水泥護欄建構的突出東縮段，時常...

台中荔枝龍眼災損嚴重 農業局：中央近日核准補助範圍

連日豪雨，全台農作物陸續傳出受損災情，台中市議員林德宇今在議會總質詢時要求農業局，針對大里、霧峰、太平等地荔枝及龍眼災損...

空氣換新綠議員提解方 公車全面電動化=190座文心公園

台中市長盧秀燕政見「市長換人空氣換新？」議員向市府提解方，要求市府將台中現有1345輛柴油公車全面汰換為電動公車，等同興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。