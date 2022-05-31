空氣換新綠議員提解方 公車全面電動化=190座文心公園

台中市長盧秀燕政見「市長換人空氣換新？」議員向市府提解方，要求市府將台中現有1345輛柴油公車全面汰換為電動公車，等同興建190座文心公園，空氣換新立竿見影。

張耀中表示，全市目前有1585輛公車，其中240輛是電動公車，佔公車總數量比率為14.92%，六都僅次高雄，數量全國第一，成效不錯「但不要太驕傲」也不要自我感覺太良好，畢竟台中空汙季空品差。

張耀中指出，台中還有1345輛是柴油公車，若能全面汰舊為電動公車，以一輛電動公車年減碳量約12.51公噸，換算一座文心公園年減碳量為88.46公噸，1345輛公車所能減少的減碳量，換算可達190座文心森林公園。

張耀中指出，交通部推動2030年達到市區公車全面電動化補助方案，交通局應積極協助公車業者爭取補助。另有市公車業者反映，充電樁設置不普及，充電不便，交通局須及早整體規劃。

市議員羅永珍説，台中市電動公車數量是全國第一，但治理空汙不能等，未來如何精進？

交通局長葉昭甫表示，市府政策積極配合交通部計畫，今年汰換目標設定290輛、明年640輛，預計2030年可全面電動化。交通部提出1000萬元的示範型補貼計畫，去年市府協助公車業者爭取到44輛，上月底也和業者繼續爭取今年度示範計畫，可望再爭取數十輛。

張耀中緊盯交通局能否在2030年前達成全面汰換進度？葉昭甫表示，由於國產電動大客車打造的速度和量能會不斷增加，他認為會有助加速公車汰換的進程。