降雨冬瓜災損嚴重 蔡其昌、施志昌爭取納農災現金補助

日前連下大雨，造成瓜類災損嚴重，冬瓜未納入現金補助項目，台中市議員施志昌今天和立法院副院長蔡其昌大安服務處主任陳明謙與中市農業局和冬瓜瓜農現場勘災，爭取將冬瓜納入現金補助，農業局表示，將盡速會同農委會農糧署勘察，預計受損每公頃中央補助4萬1000元，農業局補助資材每公頃3600元。

台中市農業局表示，全台中冬瓜種植面積44公頃，受損已達18公頃，甲安埔佔16公頃，超過受損兩成的標準，會盡快會同農委會農糧署進行勘察。

施志昌表示，甲安冬瓜埔種植面積有31公頃，副院長蔡其昌昨天和他收到農民陳情多處冬瓜陰雨受損，但未列入農災現金補助，希望政府也能協助農民，他今天邀集蔡其昌大安服務處主任陳明謙、農業局與瓜農至現場會勘，希望冬瓜也能納入農災現金補助。