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注意！端午節當天 彰化縣共有8鄉鎮市停收垃圾
6月3日到5日端午節連續假期，在端午節（6月3日）當天，彰化縣共有彰化市、花壇鄉、和美鎮、埔心鄉、溪湖鎮、北斗鎮、溪州鄉及竹塘鄉等8個鄉鎮不收垃圾，其餘鄉鎮市仍按平時清運時程。
環保局表示，端節節停收垃圾的鄉鎮市民眾，應先將垃圾包好且將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，更不要隨意丟棄造成髒亂，再配合恢復清運時間，將家中垃圾投入垃圾車，以維護環境清潔。
彰化縣環保局表示，端午節3天連假期間，除這8鄉鎮市在端午節當天停收垃圾外，其餘假日都是正常清運，各鄉鎮公所清潔隊垃圾清運詳資訊，民眾可透過各公所網站或臉書查詢。
彰化縣環保局提醒民眾，包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等，必須經過正確處理後，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全，減少不必要的意外發生。
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