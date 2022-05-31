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沙鹿德林宮900粽送清水警 端午節前夕為員警加油打氣

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中沙鹿德林宮今天送900顆粽給清水警分局， 端午節前夕為員警加油打氣。圖／警方提供
台中沙鹿德林宮今天送900顆粽給清水警分局， 端午節前夕為員警加油打氣。圖／警方提供

台中沙鹿區德林宮為感謝轄區清水警分局員警長期投入防疫、治、交安工作的辛勞，今天上午請專人製作粽子900顆送給清水警分局，為員警加油打氣，提前祝員警端午節快樂。

沙鹿德林宮表示，警察人員平時維持轄區治安、交通等勤務，疫情期間，警察除了勸導民眾戴口罩，宣導政府各項政策外，對於一般勤務也沒鬆懈，工作非常辛苦，端午節將到，特別製作美味粽子，以表達疫情期間，清水警分局員警不辭辛勞的敬意。

清水警分局長游永中表示，感謝沙鹿德林宮對警方工作的支持與肯定，游永中表示，端午假期即將臨，轄區國際知名景點「高美濕地」及鰲峰山運動公園、競合體驗遊戲場及觀景平台等國內知名景點，將湧入遊客，警方將堅守崗位，維護轄內交通順暢，他也呼籲，因疫情嚴峻，請民眾於人潮聚集處能維持社交距離，全程戴口罩，做好個人防，即是全民防疫。

疫情 警察

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