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疫情認知有城鄉落差 彰化發放公費快篩試劑加強宣傳

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣公費快篩試劑發放站今起一連3天服務弱勢民眾，縣長王惠美、埔鹽鄉長許文萍到場了解作業情形。記者簡慧珍／拍攝
彰化縣公費快篩試劑發放站今起一連3天服務弱勢民眾，縣長王惠美、埔鹽鄉長許文萍到場了解作業情形。記者簡慧珍／拍攝

國內COVID-19疫情在高原期，中央發放快篩試劑給弱勢民眾，彰化縣今（5月31日）至6月2日在全縣設置37個發放站，今上午縣長王惠美到埔鹽鄉公所廣場的發放站了解實際作業情形，鄉長許文萍提到城鄉落差，很多鄉間年長者根本不知道現在發生什麼事，需要加強基層宣導。

埔鹽鄉快篩試劑發放站上午8點開張，陸續有民眾到場領取，都認為縣政府廣設發放站很便利，王惠美和許文萍問「會用（快篩試劑）嗎？不會用的話，可以找衛生所教你們。」民眾點頭回答如果不會用就問衛生所。

王惠美表示，中央5月26日宣布提供快篩試劑給低收入戶和中低收入戶，彰化縣有列冊中低收入戶和低收入戶6萬706人，預變發放30萬3530劑，縣政府社會處設立37個快篩試劑發放站，依村里分時段發放以分散人流，並延長發放到晚間7點，方便民眾下午6點下班後有充裕時間領取，今天是發放首日，縣政府預計發放十多萬劑。

縣政府和衛生局攜手137家基層醫療院所，隨時為自覺有症狀的民眾快篩，因身心狀況無法出門的中低收入和低收入民眾，縣政府將指派社工或透過村里幹事送快篩試劑到家，此外，縣政府提供安養院院民每周兩次的快篩，58個機構住民也定期快篩，王惠美認為最有效對抗病毒的方式就是注射疫苗，還沒注射的趕快注射。

埔鹽鄉長許文萍說，城鄉落差很大，城市居民主動戴口罩、快篩，鄉間民眾尤其是年長者有的連電視都不看，不知道外面世界發生什麼事，要他們戴口罩被拒絕「阮嘸代誌要戴啥米口罩」，要他們如有症狀必須快篩時被回答「這係啥米？」實在很需要再加強宣導，可藉由這次機會再次告訴鄉間長者有關防疫知識。

彰化縣首批公費快篩試已在5月26日分送到58家社福機構、570個社區照顧關懷據點和社區發展協會，合計1萬6千劑。

快篩試劑 衛生所

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