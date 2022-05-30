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日月潭丹大布農部落 推出馬告香氛產業沉浸式體驗

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
丹大布農部落是大南投地區，少數將相關布農文化完整保留完整的區域。記者宋健生／攝影
丹大布農部落是大南投地區，少數將相關布農文化完整保留完整的區域。記者宋健生／攝影

疫情衝擊台灣旅遊市場，相對卻是重新發現國內景點的好時機，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處以香氛產業鏈為平台，以聯盟形式結合部落與日月潭區業者，攜手開發相關特色餐點與客製化遊程，推出「馬告香氛產業沉浸式遊程」新體驗，帶動日月潭區與部落端觀光發展。

自2019年起，日月潭國家風景區管理處開始輔導日月潭丹大地區布農族部落的香氛產業鏈，如透過人才培訓提升部落學員香氛專業知識與能力，2020年期間進行馬告香水研發與部落香氛引導師培訓，以及香氛DIY與香氛遊程規劃等。

2021年期間，延續部落香氛引導師品質提升及香氛遊程規劃提升等策略，推動丹大布農部落的香氛觀光產業鏈發展。

2019年至2021年間更整合地利、雙龍、人和、潭南四部落的旅遊資源，由遊程體驗昇華至身心靈層面，並延續成果多方呈現觀光為體、香氛為用的典範。

其中，2021年透過「地方創生」議題的規劃模式，持續傳承部落傳統文化，藉由馬告香水販售收益的回饋機制，強化丹大四部落香氛產業，顯著提升日月潭丹大四部落觀光效益，可視為日月潭部落的一項突破性亮點作為。

今年以「聯合國發展永續」為精神目標，再次深入強化部落香氛產業，鎖定以「馬告文化季」為主軸，將丹大四部落的香味結合風味，再提升到品味，並協助部落香氛產業鏈朝永續旅遊發展方向推動，落實2022聯合國永續旅遊發展精神，創造出經典雋永的香氛之旅。

丹大布農部落是大南投地區，少數將相關布農文化完整保留完整的區域，境內所擁有的自然資源(雙龍瀑布、雙龍林道、破碎地質樣貌)、文化(地利天主堂、達瑪巒藝術團、傳說故事牆)、部落特色小吃(烤大豬、部落懷石料理)，以及藝術絕技(八部合音、彩繪、 雕塑)等，都是發展部落觀光潛力雄厚的資源。

加上2020年開放的雙龍七彩吊橋，透過日管處與在地業及馬告香氛團隊，進行整體性規劃並善加經營管理，絕對是提供區域觀光旅遊服務的極佳中心。

不同於去年的踩線團模式，此次「部落香氛產業鏈之旅」將進入常態化階段，重新包裝部落特色遊程產品，行程主要安排布農族文化、休閒精緻農業、部落星級美食、馬告香水DIY等觀光產品，希望突破目前的旅遊模式，提供多樣化選擇，導向深刻體驗部落豐富的文化底蘊，以吸引自由行小眾深度旅遊族群，以及與日月潭區旅宿業者異業合作。

在地業者『布農田』以區域聯盟的概念，將部落各村所發展的觀光特色，相關節慶活動、伴手禮等，推薦給到訪部落的遊客。

日月潭國家風景區管理處表示，後續將於暑假期間推出為期八周的「布農六感體驗遊程」，並與日月潭區飯店合作安排部落小旅行，透過相關報名系統，參與相關遊程享有優惠折扣，名額有限報名從速。

近年因應山林開放政策，許多部落成為國旅市場新寵兒，民眾對於部落旅遊趨之若鶩，希望藉由山林觀光旅遊之便，欣賞部落林間之美，進一步認識部落、瞭解山林，以利於部落相關旅遊業者包裝新產品，帶動更多的遊客到訪日月潭布農部落。

今年暑假期間將推出為期八周的「布農六感體驗遊程」。記者宋健生／攝影
今年暑假期間將推出為期八周的「布農六感體驗遊程」。記者宋健生／攝影
「馬告香氛產業沉浸式遊程」新體驗，相當受歡迎。記者宋健生／攝影
「馬告香氛產業沉浸式遊程」新體驗，相當受歡迎。記者宋健生／攝影
部落香氛引導師協助香氛DIY與香氛遊程規劃，讓遊客親身體驗。記者宋健生／攝影
部落香氛引導師協助香氛DIY與香氛遊程規劃，讓遊客親身體驗。記者宋健生／攝影

日月潭 國家風景區 聯合國

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