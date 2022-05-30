綠批中市學校6萬疫苗只打3% 藍：挑撥家長情緒

中央撥給台中市兒童BNT疫苗分批到貨，衛生局就初期的9.3萬劑執行診所與校園分流接種，但民進黨議員指市府應變太慢，讓家長冒雨排隊預約、接種。議會國民黨團發文「強烈譴責」綠營議員，指問題癥結是中央疫苗無法快速到位，但綠營質詢時稱台中「只」少3萬劑，卻不安排私立幼兒園在校園施打，挑撥家長情緒，說法惡劣。

民進黨議員王立任發聲明指出，議員們所要表達的是留了6萬劑給學校，但教育局動作太慢，上星期只打了約1700劑，今天校園快打的部分只7校約2000劑，只打3%；明天也僅安排15校約3500劑。台中市200多所國小，從上周到明天，6萬劑疫苗只25校打約7200劑「這樣的施打速度難道家長不會著急嗎？」

國民黨團書記長吳瓊華、執行長黃健豪都說，問題癥結出在疫苗數量不夠，家長信心不足才搶打。但民進黨議員反指責市府政策不當，說市府沒有讓家長知道何時有疫苗可以打，難道市府當時明知疫苗不夠，還要說謊隨便編個時程騙家長嗎？不要為了打盧秀燕而犯邏輯錯誤。

副書記長張廖乃綸表示，教育部要求，接種疫苗須給家長7天思考期，5月19日發通知單、25日回收，聯醫療院所種種作業都需要時間，27日啟動校園施打，已是六都第二快！第一線老師與醫療院所通力合作的結果，民進黨議員利用家長恐慌的心理，操弄情緒，無助防疫。

民進黨議員王立任說，每個孩子的生命都是我們在乎的，能盡速讓每個孩子接種疫苗是很多家長的期待，台中市政府目前預留給學校的疫苗約有6萬劑，我們認為疫苗原本就分批供應，疫苗應盡速分批施打。