彰化新街新設抽水站發包 居民盼啟用後別再淹水到床邊

彰化縣芳苑鄉地盤下陷，去年8月豪大雨加上滿潮，新街村淹水差一點淹到床面，中央撥款補助新設抽水站，無奈物價飛漲連續流標3次，縣政府動支縣款追加300萬元，總算發包，預計明年完工，讓新街及鄰近靠海村莊的居民擺脫淹水夢魘。

彰化縣長王惠美今天到芳苑鄉視察新肚橋與新街排水抽水站，立法委員謝衣鳳辦公室主任洪川正和縣議員張國棟、洪騰明、芳苑鄉長洪和炉、鄉民代表會副主席陳禮模、縣政顧問林保玲等人到場，對改善芳苑鄉海邊村莊積水提出許多意見。

新街村和相鄰村莊都因地盤下陷，豪大雨又滿潮都會積水，去年8月上旬連日大雨造成新街村積水及膝，居民坐在床上聽著室內漂浮在水面的器具碰撞聲，徹夜難眠，災後縣長王惠美前往了解排水不良狀況，行政院長蘇貞昌事後也巡視，同意撥款3000萬元新設抽水站。

COVID-19疫情導致全球原物料價格上漲，新設新街抽水站原擬去年發包，今年完工，卻因物價上漲連續流標3次，彰化縣政府自籌300萬元追加為3300萬元，如願今年發包，希望完工後改善抽水量不足、增加排水量能、設置抽水平台、移動式抽水機、疏通淤泥等功能，讓整體水路更加暢通。

王惠美說，其實縣府2020年已提報計畫新設新街抽水站，中央核定2023年核撥補助款，因2021年8月盧碧颱風侵台她視察新街村，發現淹水相當嚴重，縣府順應民情向水利署爭取，中央在行政院長蘇貞昌視察後，同意提前到2021年10月核撥經費，當時縣府開始設計新街抽水站工程作業。