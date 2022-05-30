彰化新街新設抽水站發包 居民盼啟用後別再淹水到床邊
彰化縣芳苑鄉地盤下陷，去年8月豪大雨加上滿潮，新街村淹水差一點淹到床面，中央撥款補助新設抽水站，無奈物價飛漲連續流標3次，縣政府動支縣款追加300萬元，總算發包，預計明年完工，讓新街及鄰近靠海村莊的居民擺脫淹水夢魘。
彰化縣長王惠美今天到芳苑鄉視察新肚橋與新街排水抽水站，立法委員謝衣鳳辦公室主任洪川正和縣議員張國棟、洪騰明、芳苑鄉長洪和炉、鄉民代表會副主席陳禮模、縣政顧問林保玲等人到場，對改善芳苑鄉海邊村莊積水提出許多意見。
新街村和相鄰村莊都因地盤下陷，豪大雨又滿潮都會積水，去年8月上旬連日大雨造成新街村積水及膝，居民坐在床上聽著室內漂浮在水面的器具碰撞聲，徹夜難眠，災後縣長王惠美前往了解排水不良狀況，行政院長蘇貞昌事後也巡視，同意撥款3000萬元新設抽水站。
COVID-19疫情導致全球原物料價格上漲，新設新街抽水站原擬去年發包，今年完工，卻因物價上漲連續流標3次，彰化縣政府自籌300萬元追加為3300萬元，如願今年發包，希望完工後改善抽水量不足、增加排水量能、設置抽水平台、移動式抽水機、疏通淤泥等功能，讓整體水路更加暢通。
王惠美說，其實縣府2020年已提報計畫新設新街抽水站，中央核定2023年核撥補助款，因2021年8月盧碧颱風侵台她視察新街村，發現淹水相當嚴重，縣府順應民情向水利署爭取，中央在行政院長蘇貞昌視察後，同意提前到2021年10月核撥經費，當時縣府開始設計新街抽水站工程作業。
新肚橋位在萬興、崙腳、草湖的交界處，連結漢寶村、新寶村、崙腳村和新生村，路段已封閉6年，地方人士希望恢復通行，縣府籌措700萬元改建，相關工程辦理發包中，如果順利，預計7月施工，明（112）年元月完工，橋寬將從4.5公尺增至6.3公尺，可容汽車會車，還有空間供機車和行人通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言