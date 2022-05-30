南投竹山下坪有夏日賞荷景點 公所舉辦拍照留言抽小確幸

炎炎夏日進入賞荷旺季，南投縣內目前除中興新村荷花池外，竹山鎮經營多年，也在下坪吊橋附近種植近兩千坪的荷花，目前正值開花期，吸引不少附近居民前往賞荷，並拍照打卡，鎮公所表示，今年氣候穩定，荷花花期正常，預計6月到10月會進入盛開期。

鎮長陳東睦表示，下坪是竹山的後花園，擁有近百年歷史的熱帶植物園，而下坪吊橋更有美麗的自行車步道景觀，來這邊可說一年四季都相當適合出遊，公所努力打造一年四季不同面貌，先是三月垂枝女貞、緊接著夏日荷花、還有目前正在積極規畫的蜜園紫斑蝶、睡蓮等，就是希望大家來到這邊，都可以看見不同風景。

竹山鎮公所說，為營造整體景觀於下坪吊橋開闢了6分地的水塘種植上千顆荷花，打造荷花世界，現在已經陸續開花，不僅提供運動民眾賞荷，也吸引部分攝影師爭相拍照。今年氣候穩定，荷花花期正常，預計6月端午節到10月會進入盛開期；再搭配周邊規劃如熱帶植物園、焢番薯、由老街等行程，讓竹山更為豐富。