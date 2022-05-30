台中0到2歲加碼送快篩試劑 里長管道後天發送

台中市政府對0到12歲小朋友加碼發送2劑快篩試劑，其中一個管道是預計在今天請里長發送，但部分里長反映還未收到貨，讓他們備受民眾抱怨，並問何時能收到。市府民政局今指出，明天就會請各區公所到市府領取，再分送各里辦公處，6月1日起由各里辦公處依名冊通知家長領取。

大里區立德里長江和樹今指出，他很樂意為民眾服務，但沒有東西該如何服務；手上沒有資料又如何打電話通知民眾領取。他說，市府的圖卡明明就是寫今天送達，但他等到下午5還時沒有收到，希望市府要說到做到。

民政局長吳世瑋昨天曾在防疫記者會說明，表示透過里長發送的名單會先扣掉小學、幼稚園和托兒所發的，再交給里長，很感謝里長注意此事並協助發送。