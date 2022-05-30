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經營41年豐原三民書局結束營業後 下月將換眼科服務

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
原來的豐原三民書局現址，將換眼科營業。記者游振昇／攝影
原來的豐原三民書局現址，將換眼科營業。記者游振昇／攝影

在地經營41年的台中豐原三民書局2019年9月30日結束營業，3年後終於有新業者進駐裝潢中，在書局附近的余眼科已印傳單說明，該眼科和上市櫃眼科品牌「大學眼科」合作，遷移至此，擴大服務，更名為「豐原大學眼科診所」，預計下月遷到新址服務。

豐原三民書局最後營業當晚，人潮湧入三民書局，在溫暖的歌聲中互道再見，書局內多位工作二、三十年的女店員一樣的微笑對客人說歡迎，許多客人和她們合照，說謝謝；當晚，男女老少陸續湧進書局內，一位媽媽抱著懷中兩歲女兒，回來書局尋找她學生時代的回憶，一位80幾歲的阿公，由家人攙扶著進書局，他眼中滿是不捨，眼紅含淚，書局也有他年輕時的回憶。

當晚10點，書局結束營業，書局的大門緩緩關下，書局內外還是有很多不捨的人們，望著看著書局內的熟悉環境，依依不捨道再見 ，書局員工和客人當時的心情，就像建築物外掛著大幅的布條，大大的字提醒著眾人，「用謝謝，說再見」。

豐原三民書局原址長期貼上「出租」告示，3年後終於有新業者進駐施工，目前仍在趕工裝潢，在書局附近余眼科最近已通知患者，余眼科將和上市櫃眼科品牌「大學眼科」合作，要遷移到新址，擴大服務，更名為「豐原大學眼科診所」。

原來的豐原三民書局現址，將換眼科營業，眼科業者已印傳單說明。記者游振昇／翻攝
原來的豐原三民書局現址，將換眼科營業，眼科業者已印傳單說明。記者游振昇／翻攝

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