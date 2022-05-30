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兒童接種站隱憂 盧秀燕：樂觀其成但不要抽地方疫苗

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕對中央要設兒童大型接種站，她表示樂觀其成，但相信不會抽掉地方的疫苗。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕對中央要設兒童大型接種站，她表示樂觀其成，但相信不會抽掉地方的疫苗。記者陳秋雲／攝影

中央疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝今宣布，6月1日設置5到11歲大型接種站，台中地點在台中自然科學博物館。市議員陳清龍關心兒童疫苗接種情形，他詢問市長盧秀燕的看法，是與台中市現行規劃有衝突？會不會演變成中央與地方較勁？他擔心屆時疫苗調撥是否會發生問題？

衛生局長曾梓展表示，事前並不知道，如果中央帶疫苗來，就不會影響台中市原有的規劃，如果是要調用已撥到地方的疫苗，既有的排程就會受到很大的影響。

市長盧秀燕表示，對於中央額外設大型接種站，她樂觀其成，也相信「中央不會將分配給地方的疫苗抽調去大型接種站」另就過去台中設快打站的經驗，主要採小而密集的方式，一部分方便市民就近施打，另一部分避免群聚，因此建議中央於大型接種站的規劃上，要特別留意動線，避免出現大排長龍的情形。

衛生局長曾梓展指出，台中市5到11歲疫苗19萬多劑需求數，染疫1萬4000多人、打莫德納的有3萬多人，中市預計6月10日前成 。

台中市醫療院所人員指出，中央真有心、有計畫、有足夠疫苗，一開始就要跟地方政府這樣協作了！而且應該配合學校多點施打，避免過多群聚排隊。怎會家長都安排預約診所了，學童都安排學校施打了，才想到要這麼做？凸顯中央的疫苗撥補和施打政策的混亂、隨性。「所以現在要家長開始抽單？開始取消預約？」

地方政府為了疫苗數量足不足夠，為了學童的疫苗權益到處苦苦請求，結果中央喊做就做，疫苗就像是隨手就來，馬上可以處理，搞得各縣市政府像傻蛋一樣，還要摸摸鼻子配合贊成。

疫苗 台中市 衛生局 盧秀燕

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