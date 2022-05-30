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彰化設輝瑞兒童疫苗快打站 網路預約達7成

中央社／ 彰化30日電

彰化縣設快打站提供6600劑輝瑞兒童疫苗，給設籍彰化滿5歲至6歲未入學幼童接種；彰化縣政府指出，今天開放預約，截至下午1時左右，預約率已達7成，還有名額可供預約。

彰化縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，彰化縣長王惠美、彰化縣衛生局長葉彥伯出席記者會說明最新疫情。王惠美指出，有家長反映小孩打不到輝瑞兒童疫苗，中央日前已宣布兒童疫苗數量充足，縣府如收到中央撥發的疫苗，會安排幫小朋友施打。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪時指出，衛生局幫縣內6至11歲幼童在校園施打輝瑞兒童疫苗外，也準備6600劑，設快打站供設籍彰化滿5歲至6歲未入學幼童接種，今天開放民眾上網預約。

葉彥伯說，今天上午開放預約，統計至下午1時為止，預約率已達7成，預約成功家長可在6月1日及2日依預約時間帶小朋友前往南興國小、員林國小等快打站報到接種，陪同幼童的家長僅限1人，逾期視同棄權。

有家長詢問小孩雖住在彰化但戶籍在其他縣市能否接種疫苗，葉彥伯指出，由於彰化縣庫存數量不足，中央已承諾6月初還有一批輝瑞兒童疫苗會發給地方，衛生局會視數量規劃施打時程。

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