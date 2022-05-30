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中市今普發和平區1萬人篩劑 2-12歲在家者6月1日發放

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府啟動「2至12歲及和平居民普發快篩」計畫，今逾2萬支快篩運抵和平區公所。圖／民政局提供
台中市政府啟動「2至12歲及和平居民普發快篩」計畫，今逾2萬支快篩運抵和平區公所。圖／民政局提供

台中市政府今送2萬1900支快篩試劑至和平區公所，下午起普發到家戶。另2到12歲，除循幼托、教育系統發放給兒童，在家自行照顧者，5月31日造冊，6月1日起由各里辦公處通知家長領快篩劑。

台中市長盧秀燕26日宣布「2至12歲及和平居民普發快篩試劑」民政局今天把2萬多劑快篩劑送到區公所，下午起由公所分發到各家戶，包括梨山地區等偏遠部落，下午到貨，將加速普發。

民政局長吳世瑋表示，「快篩陽經診斷視同確診」上路，快篩試劑需求大增，市府考量和平醫療資源不足，家戶每人普發兩劑快篩，約1萬1000多人。

另「守護孩子2-12歲快篩試劑發放計畫」快篩劑循居托中心、托嬰中心轉交家長；幼兒園、國小則由校方通知家長，有立即需要可到園或到校領取，也可等恢復實體課程時再領取。自行照顧孩子部分，5月31日前提供各區公所名冊，6月1日起由各里辦公處依名冊通知家長領取快篩試劑。

快篩試劑 台中市長 幼兒園 盧秀燕

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