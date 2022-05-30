南投921平價宅3年點交84戶 第4期讓售研議中

南投縣政府當年為安置921地震災民及弱勢戶興建6處平價住宅「先租後售」，自2018年起辦理專案讓售，讓弱勢承租戶得以承購，擁有自己的家，縣長林明溱今將房屋權狀點交給6戶居民，至今有84戶一圓家屋夢，第4期讓售仍待研議。

建設處指出，921地震後在埔里北梅、南光、南投市茄苳、草屯紅瑤、竹山柯子坑、中寮大丘園等6地興建平價住宅，依「921震災重建暫行條例」，以「先租後售」安置災民和符合資格的弱勢戶承租，後因該條例廢止，讓售作業因而停擺。

縣府為協助弱勢安置戶以合宜價格承購，為其修法並獲中央同意，自2018年辦理5年專案讓售，其中可承購戶數122戶，其中84個租戶有承購意願，為此規劃並執行第1期43戶、第2期20戶，第3期21戶的3年3期執行讓售計畫。

林明溱說，平價住宅居民多為經濟弱勢，且居住已久，縣府體恤住戶，採先租後售的方式承租給災民，用公告現值加上房屋殘值，扣除歷年來繳交的租金，以最優惠的價格專案讓售給住戶，平均每戶僅需1百多萬元就可購入房子。

建設處表示，近年已完成第1、2期共63戶承購讓售點交，第3期專案讓售包括北梅4戶、南光11戶、茄苳5戶及紅瑤1戶，其中北梅、南光已於4月29日完成書面點交，今天則在縣府進行本期最後6戶的房屋權狀點交作業。