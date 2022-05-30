成本貴約五成 彰化溪厝肉粽每顆只漲5元 網售成長三成

中南部COVID-19疫情升溫，許多村里社區停辦端午節包粽活動，彰化縣溪州鄉溪厝社區今天發動50名志工包粽子送村民，送給村內700家戶每戶6顆，明天起到溪州攤販市場出售，社區發展協會反映物資成本每顆漲價5元，以40元開賣。

「今年粽子好貴。」溪厝村村長兼社區發展協會理事長呂永富說，物價樣樣漲，前年端午節五花肉每台斤110元至120元，去年疫情第三級警戒停辦，今年五花肉每台斤160元至170元，其餘如香菇前年已經漲價到每台斤600元，今年1250元，沙拉油570元至920元，幸好紅蔥頭、花生是自有食材，粽葉、長糯米價格持平，人工免費，才讓每顆價格只漲5元。

為了今天包粽子送到村內家戶，志工從備料、洗曬粽葉，已經忙3天，上午不到5點到社區活動中心洗、切、炒餡料。今年度溪厝社區模範母親呂陳采雲90歲，手腳靈活不輸中壯年志工，雙手不停包粽子；呂陳采雲靦覥地表示，少女時代她跟著媽媽包粽子，結婚後跟著婆婆包粽子，包粽子「就是這樣，也不知要怎麼說。」

社區志工隊長林素杏說，包粽子這項傳統技巧快出現斷層，社區本來想舉辦課程傳承給年輕人，因疫情喊停；包粽子不難，熟能生巧，她原本不會，向社區長輩學習，豬肉先煮再炒，香菇滷香，紅蔥頭爆香，再包入粽子，粽葉折成漏斗狀，糯米和餡料一定要填得緊實，粽子緊裹和綁得結實，放入鍋內煮一小時才不會散開變「糯米粥」。