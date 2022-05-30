中市今起第2波兒童BNT疫苗 有媽凌晨3點就到診所排隊

台中市從今天起到6月2日連續4天，預約施打兒童BNT疫苗，許多家長抱怨搶不到，打上百通電話到診所和醫院都忙線中，打通電話才告知額滿。一位媽媽說，她凌晨3點就去診所排隊才搶到孩子的疫苗。

多位家長在台中地方臉書社團急問大家，是否有預約要讓小孩打兒童BNT疫苗，此文引起多位家長抱怨文，一名家長說，她打電話要到診所預約，打一個多小時打不通，直接跑到診所問，診所說只分配到20劑，早已預約額滿；一名媽媽說，她早已想到此情形，凌晨3點就到診所排隊。

一位家長說，小學生學校有造冊，卻有很多家長擔心，自己帶孩子提前到診所或醫院前排隊，幼兒園的小朋友最可憐，只能家長自己想辦法搶疫苗；一位媽媽表示，她打診所電話200多通，無法打通，早上8點多，診所網站直接公告已額滿。

本月28日全國本土確診新增8萬835例，台中市新增9031例本土個案時，台中市長盧秀燕主持防疫線上記者會表示，台中市再向中央爭取兒童BNT疫苗，5月30日至6月2日連續4天，台中市醫療院所展開第二波預約施打，滿5足歲到學齡前的兒童，家長都可去合約院所預約。

盧秀燕說明，先前宣布第一波醫療院所預約期程是5月26日至29日，各院所都已注射施打，加上第二波5月30日至6月2日預約施打，等於從5月26日至6月2日連續8天，台中市的合約醫療院所都可接受預約施打，請家長留意時間。