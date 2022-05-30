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彰化開放5至6歲未入學BNT預約 上午預約已達6成

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣準備6600劑BNT疫苗給滿5歲至6歲國小未入學的兒童，今明兩天開放彰化縣衛生局網頁預約。圖／彰化縣府提供
彰化縣準備6600劑BNT疫苗給滿5歲至6歲國小未入學的兒童，今明兩天開放彰化縣衛生局網頁預約。圖／彰化縣府提供

針對滿5歲至6歲國小未入學的兒童，彰化縣已準備6600劑BNT疫苗，今明兩天開放彰化縣衛生局網頁預約，因數量有限，今天上午8點不到就有2千多人同時在線上等著預約，上午10點半已有6成預約數。

近日國內兒童確診引發腦炎的案例增加，也造成家長恐慌， 彰化縣府加速兒童疫苗施打，考量5歳兒童只能限定施打BNT，規畫設籍在彰化縣滿5歲至未滿6歲的幼童BNT疫苗預約接種，雖然6歳兒童仍可選擇接種莫德納疫苗，但近日接獲家長反應，希望也能開放6歲國小未入學幼童選擇施打BNT疫苗，縣府昨天緊急宣布滿6歲國小未入學幼童一併施打。

不過今天上午有家長反應系統無法預約，擔心不知道是不是慢了一步，彰化縣衛生局長葉彥伯說，系統操作單純，應該沒什麼問題，目前預約了6成，還有數量可預約，因放寬施打的消息昨天公布較晚，會繼續轉發EDM讓家長知道，預約疫苗6月1日、2日會在全縣9個快打站開打。

縣府指出，設籍彰化縣「滿 5歲至 6歲國小未入學」的幼童約1萬7000人，(2015年9月2日至2017年6月1日出生的幼童)，均可上網預約施打，因中央配發疫苗數量有限，此次供應的疫苗只有6600劑，如果預約超過數量，則須待中央再次撥發疫苗。

接種的9處快打站的場次如下：6月1日有彰化市南郭國小、鹿港文開國小、員林市員林國小、北斗鎮北斗國小，6月2日有彰化市南興國小、和美鎮和東國小、溪湖鎮成功高中、田中鎮田中國小、二林文化教育園區。時間均是上午8時30分到11時，下午1時30分到4時，預約人數從700到800人，預約網址https://www.chshb.gov.tw/node/219114681 。

莫德納疫苗 衛生局

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