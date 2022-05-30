聽新聞
test
0:00 / 0:00
大雪山夏季觀星好去處 天文研習限額30人
八仙山自然教育中心將在7月29日到7月30日舉辦「森森夏日浪漫星空」天文研習，帶大家認識天文的重要，及觀賞星空的美，即日起接受報名到7月4日，活動限額30人，對象為18歲以上民眾。
林務局東勢林區管理處表示，這次天文研習地點在大雪山國家森林遊樂區，位處於暖、溫、寒三種森林帶，具有獨特林相且為許多野生動物的棲息環境，2500公尺以上的夜空光害及雲層較少，在天氣條件許可下，抬頭就可以裸眼觀察到滿天星空，在大雪山的夜晚除了可近距離觀察野生動物的樣貌與行為，也能欣賞浪漫的星空景緻，是難得的視覺饗宴。
這次活動邀請台灣第一家天文主題書店「仰望書房」的施逸昕店長擔任講師，將於夏季辦理兩天一夜觀星研習，培養民眾觀星技能，如認識星體的運轉規則、聆聽古代東西方詮釋天象的有趣故事，於戶外親手操作天文望遠鏡及雙筒望遠鏡觀星，拉近與自然的距離。
本次活動限額30人，對象為18歲以上民眾，報名時間為即日起至7月4日(一)，報名費用每人5900元，兩人報名7800元，三人報名1萬500元，對天文有興趣的民眾可至「台灣山林悠遊網」，於「自然教育」分頁點選「八仙山」專業研習，或於Facebook搜尋「八仙山國家森林遊樂區暨自然教育中心」瞭解詳情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言