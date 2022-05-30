大雪山夏季觀星好去處 天文研習限額30人

八仙山自然教育中心將在7月29日到7月30日舉辦「森森夏日浪漫星空」天文研習，帶大家認識天文的重要，及觀賞星空的美，即日起接受報名到7月4日，活動限額30人，對象為18歲以上民眾。

林務局東勢林區管理處表示，這次天文研習地點在大雪山國家森林遊樂區，位處於暖、溫、寒三種森林帶，具有獨特林相且為許多野生動物的棲息環境，2500公尺以上的夜空光害及雲層較少，在天氣條件許可下，抬頭就可以裸眼觀察到滿天星空，在大雪山的夜晚除了可近距離觀察野生動物的樣貌與行為，也能欣賞浪漫的星空景緻，是難得的視覺饗宴。

這次活動邀請台灣第一家天文主題書店「仰望書房」的施逸昕店長擔任講師，將於夏季辦理兩天一夜觀星研習，培養民眾觀星技能，如認識星體的運轉規則、聆聽古代東西方詮釋天象的有趣故事，於戶外親手操作天文望遠鏡及雙筒望遠鏡觀星，拉近與自然的距離。