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台中13期重劃挖出2278件文物 藍綠議員籲就地建博物館

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中13期重劃區內挖出麻糍埔遺址。圖／取自台中文資會官網
台中13期重劃區內挖出麻糍埔遺址。圖／取自台中文資會官網

台中市13期市地重劃從2010年公告重劃書，到現在已過12年，仍未辦理配地、交地，市議員鄭功進指出，13期重劃前後挖出牛罵頭、營埔及番仔園等不同時期的文物逾2000件，他建議市府打造一座媲美新北13行博物館的台中「13期博物館」為老城區建文化新地標。

另國民黨議員李中也曾質詢，指台中市13期重劃區域過去是先民番婆庄與麻糍埔文化所在，且是50、60年代縫紉產業與精密工業的發源地，他認為應讓後代子孫了解文化產業脈絡，建議市府應籌建精密工業文物紀念館。

13期重劃區範圍涵蓋南屯及南區，包括南屯區豐安、 豐樂、鎮南、楓樹、楓興段及南區半平厝、樹子脚、番婆段等8個地段部分土地，東以西川一路為界，南以建國北路為界，西以環中路五 段為界，北以文心南七路、向心南路及永順路道路中心線為界，面積229.5673公頃。

議員鄭功進說，13期重劃區內抵費地達244筆、面積19.6公頃，扣掉開發成本，預計盈餘至少200億元。開發期間，重劃區內陸續出土文物達2278件，他議市府提撥經費，建造博物館，依照牛罵頭、營埔及番仔園等不同文化時期做專題展示，不但可妥善保存出土文物，也可吸引觀光。

文化局表示，13期重劃區開發期間發現麻糍埔遺址，目前已指定為市定遺址。陸續出土文物包括牛罵頭文化、營埔文化及番仔園文化等時期的石器、陶器與灰坑、火塘、柱洞、史前墓葬等，目前暫時存放在挖掘單位，因許多文物還需要整理、復原，將審慎評估規畫。

文物 重劃區 台中市 博物館

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