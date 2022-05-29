南投杉林溪春茶賽頒獎 林明溱盼茶業博覽會復辦順利

南投縣竹山鎮農會「杉林溪優良春茶競賽」今頒獎，青心烏龍組、新品種組特等獎分由陳紫靜、陳惠專掄元，縣長林明溱到場並代表頒匾表揚，並提到，南投世界茶業博覽會已開始籌備，盼後續本土疫情穩定讓茶博會順利進行，幫助農民行銷。

竹山鎮農會指出，春季杉林溪優良茶葉競賽是當地一年一度的重頭戲，賽事區分為青心烏龍組及新品種組，經專業評鑑，今年青心烏龍組特等獎為陳紫靜，新品種組特等獎則為陳惠專，今天在該農會農特產展售中心前舉行頒獎典禮。

竹山鎮農會總幹事鄭文惠說，今年由於雨水豐沛，整體春茶品質非常好，為確保食安，農會也配合政府計畫進行農藥抽樣，提供消費者更安心的保證；此次春茶競賽表揚，更搭配在地農特產品創新行銷活動，藉此吸引更多民眾到場採購。

「杉林溪優良春茶競賽」暨農特產行銷活動現場，除有縣內及當地農業產銷班，更有青年農民、田媽媽等參與展售活動，販售有機認證番薯、玉米、火龍果、木瓜、香蕉、芭樂、柑橘類、小番茄、有機米等，推廣優質、健康又安全的農產品。