全台最高戶外滑梯 中市馬卡龍公園預計7月完工

台中市府在太平區打造一座馬卡龍公園，將有全國戶外最高的溜滑梯，達11公尺，目前整體進度已達92%，預計今年7月完工，建設局長陳大田說，有信心成為全台最好玩公園之一。

陳大田表示，馬卡龍公園在規劃設計階段多次邀集專家學者、公民團體及地方里長等，舉辦意見交流會、設計審查會，特色遊戲場以兒童發展能力規劃豐富多元的遊具設施。其中，高塔遊戲區有全國戶外最高溜滑梯，高達11公尺，另兩座溜滑梯高度分別是8及2.5公尺，塔內外設有多種攀爬設施如立體繩網、滑竿、曲線攀爬架等具挑戰性遊樂設施。

陳大田指出，為讓不同年齡層、行動能力的孩童都可盡情遊玩，共融遊戲場利用地形變化設置細礫石坑、攀爬坡面及溜滑梯，較為平緩的區域規劃8組盪鞦韆，減少一般公園排隊等候盪鞦韆遊戲的情況。行動不便兒童也可使用輪椅旋轉盤、座椅式盪鞦韆、平面彈跳床及玩沙桌等共融遊具。

馬卡龍公園設寵物活動區約1500平方公尺，分區設置大型犬、小型犬的專屬空間，並設有飲水槽、清洗區及遮陽棚等；籃球場則有別以往制式球場標線，以清新明亮的色系搭配不規則曲線，勾勒出特色籃球場，帶來不同的色彩體驗，未來民眾進入遊戲場，可感受置身於馬卡龍粉嫩色彩中的幸福感。

馬卡龍公園現階段主要施工面是塔型遊戲場滑梯組裝與塔內遊戲設施設置、遊戲場舖面、園區人行道舖面及喬木新植，建設局與施工廠商皆定期檢討施工執行困難、管控施工進度，期盼除天侯等無法抗力因素外，儘量排除可預見的施工問題，朝如期如質完工。