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彰化傳統旅舍轉型咖啡藝廊 老闆無師自通手做甜點吸睛

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉Check in 6次元咖啡藝廊老闆陳明世手做檸檬塔、巧克力塔，內餡用在地生產的桑椹、香蕉。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉Check in 6次元咖啡藝廊老闆陳明世手做檸檬塔、巧克力塔，內餡用在地生產的桑椹、香蕉。記者簡慧珍／攝影

彰化縣社頭鄉是全台織襪最大產地，國內外商業人士往來頻繁，交通路網便捷後，鄉內傳統旅舍生意大受影響，國華旅舍第二代陳明世毅然轉型，2018年改建後經營Check in 6次元咖啡藝廊，文人雅士常來聚會，成為南彰化的藝文中心。

Check in 6次元咖啡藝廊賣咖啡、飲料，和陳明世、胡夏蓮製作的餐點，甜點幾乎出自陳明世之手，上網看教學影片，家裡廚房就是實驗室，無師自通製作各種蛋糕和塔類，每逢展覽開幕茶會或好友來訪，他以結交朋友為出發點，端出點心免費供大家品嘗。

陳明世說，國道一號通車之前，大台北到社頭鄉的來回車程逾8小時，織襪貿易商、代理商、業務員和織襪機台技師從北部到社頭鄉絕大多數選擇過夜，忙完再北返，那時的鄉內市中心清山岩路、光明巷就有國華等6家旅舍，生意興隆。

國一通車後，交通路網逐漸發達，社頭鄉旅舍生意下滑，陳明世的父母把國華轉租給別人10年，直到旅舍生意清淡才被退租收回，剛好陳明世辭去北部機械公司設計師職務返鄉，拆除旅舍裝潢改成教室，申請設立文理短期補習班，教出口碑即陸續增加國中升學班、國小課後安親班，胡夏蓮在這期間考取餐飲丙級技術士證照。

陳明世的補習班先後出了12個基測全校榜首，2012年同時有3名榜首，但國中基測改成教育會考，沒各科分數可作補習成果的依據，加上少子化越來越明顯，陳明世再度改造內部裝潢，並與妻子自製桌椅、窗台、廁所門等木家具和木用具，開設充滿人文氣息的咖啡藝廊。

「用退休休閒心情維運咖啡藝廊。」陳明世說，以前常接觸藝文界人士，促成想開藝廊的想法，Check in 6次元咖啡藝廊免費提供場地展覽，每年7至8檔畫展或攝影展，參展者和團體從彰化縣跨縣市到南投藝文家，他為此到大葉大學就讀造型藝術碩士班，去（2021）年畢業，期待本身對藝文更加了解，以藝廊為起點推動彰化縣的藝文風氣。

彰化縣社頭鄉Check in 6次元咖啡藝廊老闆陳明世和妻子胡夏蓮自製廁所木門，被設計公司列為參考範本。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉Check in 6次元咖啡藝廊老闆陳明世和妻子胡夏蓮自製廁所木門，被設計公司列為參考範本。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉Check in 6次元咖啡藝廊老闆陳明世手做抹茶塔，使用日本進口原料。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉Check in 6次元咖啡藝廊老闆陳明世手做抹茶塔，使用日本進口原料。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉旅舍第二代陳明世和妻子胡夏蓮共同經營Check in 6次元咖啡藝廊。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉旅舍第二代陳明世和妻子胡夏蓮共同經營Check in 6次元咖啡藝廊。記者簡慧珍／攝影

咖啡 甜點 社頭鄉

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