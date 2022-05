彰化傳統旅舍轉型咖啡藝廊 老闆無師自通手做甜點吸睛

彰化縣社頭鄉是全台織襪最大產地,國內外商業人士往來頻繁,交通路網便捷後,鄉內傳統旅舍生意大受影響,國華旅舍第二代陳明世毅然轉型,2018年改建後經營Check in 6次元咖啡藝廊,文人雅士常來聚會,成為南彰化的藝文中心。

Check in 6次元咖啡藝廊賣咖啡、飲料,和陳明世、胡夏蓮製作的餐點,甜點幾乎出自陳明世之手,上網看教學影片,家裡廚房就是實驗室,無師自通製作各種蛋糕和塔類,每逢展覽開幕茶會或好友來訪,他以結交朋友為出發點,端出點心免費供大家品嘗。

陳明世說,國道一號通車之前,大台北到社頭鄉的來回車程逾8小時,織襪貿易商、代理商、業務員和織襪機台技師從北部到社頭鄉絕大多數選擇過夜,忙完再北返,那時的鄉內市中心清山岩路、光明巷就有國華等6家旅舍,生意興隆。

國一通車後,交通路網逐漸發達,社頭鄉旅舍生意下滑,陳明世的父母把國華轉租給別人10年,直到旅舍生意清淡才被退租收回,剛好陳明世辭去北部機械公司設計師職務返鄉,拆除旅舍裝潢改成教室,申請設立文理短期補習班,教出口碑即陸續增加國中升學班、國小課後安親班,胡夏蓮在這期間考取餐飲丙級技術士證照。

陳明世的補習班先後出了12個基測全校榜首,2012年同時有3名榜首,但國中基測改成教育會考,沒各科分數可作補習成果的依據,加上少子化越來越明顯,陳明世再度改造內部裝潢,並與妻子自製桌椅、窗台、廁所門等木家具和木用具,開設充滿人文氣息的咖啡藝廊。