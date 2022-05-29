騎樓整平經費僅路平5％ 中市府：3年半已整平14萬公尺

台中市政府重點建設「道路燙平專案」每年約4億經費，還有地方小型工程款，路平一年總預算7到8億元。議員指出，市府的「騎樓整平專案」今年中央補助3116萬，市府只配合款684萬元，如何打造宜居城市？他指出，騎樓平整，讓身障者、家長推嬰兒車好行走，是城市宜居的重要指標。

都發局長黃文彬表示，台中市騎樓整平經費已是六都最高，市長盧秀燕上任以來，已完成14餘萬公尺的騎樓平整路段。去年市府執行騎樓整平專案，共13個路段，總長度為2萬2420公尺；今年預訂執行的路段有11處，包括中區、北區、潭子和烏日區各1處，南屯區2處，北屯區5處，總長度為2萬2500公尺。

台中市一位市政顧問指出，他坐輪椅，以在中區為例，出門一趟簡直是大冒險。有的騎樓落差幾十公分，難得走一兩間屋子騎樓是平整， 一下子又要轉出大馬路與車爭道，台中市騎樓對身障者來說，非常不友善。

議員林祈烽說，內政部營建署推動建築物騎樓整平計畫，每年提報需求路段，可爭取中央補助經費，改善騎樓空間、友善人行環境，也可促進店家商機。都發局今年計劃向中央申請補助3116萬元，市府配合款編列684萬元，合計3800萬元。

林祈烽指出，建設局道路燙平專案一年就有4億元預算，再加上地方小型工程款及中央補助等費用，路平預算高達7、8億元，但騎樓整平這麼重要的工程，經費占才只有路平預算的4.75%，實在是差太多。

議員要求都發局要寬列預算，並增加承辦科室的人力，不要把這麼重要的工作全丟給都市修護工程科來處理，都市修復工程科每年光是拆違建就拆不完了，騎樓整平工作應增加人員來處理。

都發局指出，騎樓整平有難度，因涉及民眾私有，須取得同意，且施工又不能影響民眾的生活太大，市府執行只能一段一段來做。

市府指出「騎樓整平計畫」在區公所、里長協助並主動與民眾溝通、協調下，已提高市民接受度與認同。未來將結合地方需要，持續以城中城地區、捷運路線、主要道路及商圈、火車站、學校周邊等區域優先推動，實際執行時強化品質控管、減少施工影響，期待透過公私合作，讓台中市的步行空間變更友善。