彰化低收家11人有8人確診 經濟更艱困不符官方急難救助

以家庭為單位的Covid-19新增確診病例屢見不鮮，彰化縣有一低收入戶11名家人之中竟有8人確診，因確診導致經濟困難並不符合急難救助的資格，彰化家扶中心積極展開勸募，向社會善心人士募款幫經濟弱勢家庭度難關。

彰化縣政府把防疫包分送到戶政事務所，確診者的家屬經快篩陰性，戴口罩後到戶政事務所代為領取。員林市一低收入家有11口人，派出一名家人到戶政事務所申領8份防疫包，戶政人員強調「一名確診者只能領一份，不能多領。」那名領取者聲稱有8名家人確診，「不相信你們可以來查。」

彰化家扶調查全縣扶助1700多戶經濟弱勢家庭，約3500名兒少，統計截自昨（5月27日）已165戶、413人（家人或受扶助兒少）確診，彰化家扶從彰化縣流行疫情指揮中心每日公布新增確診人數研判疫情可能延續一段時間，受扶助的經濟弱勢家庭確診人數也可能再增加。

彰化家扶中心主任王震光今天表示，弱勢家庭有人染疫導致經濟困難有六大原因，分別是家人一個個確診加長了居隔期間、學生停課不停學必須請假在家照顧子女、請假照顧確診子女、工作場所暫時停業、因疫情經濟不景氣而失業、因確診被雇主找理由資遣，都造成弱勢家庭的收入頓時短少，陷入困境。

時疫導致失業、暫時沒收入的急難狀況不在政府急難救助範圍，弱勢家庭只要有人染疫幾乎經濟困難，彰化家扶中心統計今年上半年就新增87戶受扶助戶，因此積極勸募金錢和物資幫助這些疫情急難家庭，昨首次在縣內5個服務據點發放物資，但現金救助有待社會善心人士和公司企業慷慨解囊。

彰化家扶中心訂出「2022彰化家扶疫情紓困急難金申請標準」，符合上述六大原因導致暫時失業1周至4周以上，家有兩童以內補助上限一戶5000元至1萬元，3童以上案家一戶補助5000元至兩萬元，經費來源是社會大眾捐款。