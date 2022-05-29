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雞肉漲價鹿港公所逆勢促銷 民眾搶優惠直呼便宜

中央社／ 彰化縣29日電

受飼料漲價等因素影響，雞肉也漲價，鹿港鎮公所今天辦理優良土雞推廣，現場以優惠價販售整隻土雞，吸引大批民眾搶買，直呼「超便宜」，還有免費發送雞肉美食、肉粽等。

根據中央畜產會111年第2週畜產週報，黑羽土雞公、母產地價每台斤新台幣49.14元，與去年第52週46.86元相較，上漲2.28元；根據台灣地區家禽產地每日交易行情表，5月26日、5月27日的紅羽土雞北區每台斤53元、中區55元、黑羽土雞公舍飼48元、母舍飼52元。

鹿港鎮公所今天在公所前辦理優良土雞推廣活動，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏等人出席，現場以優惠價讓民眾選購國產優質土雞肉，也發放雞肉美食、肉粽等，吸引大批民眾領取，尤其1大隻土雞只要300元，比市面零售價更低，讓買到民眾直呼「超便宜」。

王惠美致詞時說，彰化縣共飼養約2600萬隻雞，比全台灣人口還多，年產值約140億元，為推廣優質雞肉，鎮公所今天辦理促銷活動，讓民眾以優惠價購買，這次買不到沒關係，縣府會再辦理彰化縣產牛、雞、豬、鴨肉促銷，也呼籲認明CAS標章，支持國產優質農業。

許志宏表示，鹿港稻米產量1年約2萬公噸，家禽場41家，肉雞年產量逾百萬隻，米食、雞肉產量占比相當高；縣府農業處表示，養雞是彰化縣重要產業，去年特別結合雞、鴨、鵝等家禽產業舉辦首屆彰化禽品節，今年預計在鹿港鎮體育場再次登場，歡迎參加。

鹿港 王惠美

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