連降雨不再淹水 台中后里豐原雨水下水道與滯洪池發揮功效

最近幾天連續大雨，台中后里、豐原等地區二日累積雨量均超過350毫米，中市府施作后里區中科滯洪池，另在豐原地區市府施作國豐路三段以及國道四號橋下的雨水下水道， 經5月26至27日強降雨考驗，已無淹水情形，有效解決該區域淹水問題。

台中市府水利局表示，為解決地方淹水問題並提升區域防洪能力，市府也持續編列預算，配合中央前瞻計畫共約2.14億，加強后豐地區水安全與水環境建設，如「后里區后科南路分流箱涵工程」、「軟埤仔溪水環境改善計畫」及「旱溝排水旱溪橋上游復建工程」，可讓后豐地區排水能力大幅提升，有效解決該區淹水問題。

水利局指出，近期適逢梅雨季並進入汛期，提醒市民雨季時應保持危機意識，水利局也將持續密切觀察當地排水情形並適時因應，確保當地居民生命財產安全。