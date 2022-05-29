快訊

要當媽了？孫藝真新照疑似小腹隆起 網友驚呼懷孕了

疫情雙北緩降其他地區上升 陳時中：診所通報達6成

7縣市午後大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

西屯啟興宮創廟114年首次繞境 開漳聖王駐駕九廟掃瘟疫

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中西屯啟興宮百年來大繞境。圖／張廖萬堅提供
台中西屯啟興宮百年來大繞境。圖／張廖萬堅提供

台中啟興宮創建於1908年，主祀開漳聖王，114年來是西屯的信仰中心，今舉行創廟百年第一次大繞境，信徒希望聖王公出巡掃除瘟疫。

啓興宮主委廖松柏表示，開漳聖王廟在台灣達300多座，在東南亞及海外也有30座，信徒超過2000萬人，台灣信徒也達500萬人，是台灣四大信仰之一。

設有「國際開漳聖王文化聯誼大會」由漳州市開漳聖王文化聯誼會、台灣開漳聖王廟團發展協會、新加坡保赤宮合辦兩年一次的大型活動，提倡開漳聖王文化，開疆闢土、堅韌不拔。

2016年的國際開漳聖王文化聯誼大會由啓興宮主委廖松柏規劃在台中盛大舉行。

立委張廖萬堅說，信仰一直是安定人心的力量，3年來，疫情讓人民很辛苦，台灣已逐漸走向與病毒共存的狀況，做好防疫措施之下，希望藉繞境活動帶來安定人心的力量。

市議員林祈烽說，啓興宮百年來第一次繞境很熱鬧，除做好防疫措施，廟方全程使用環保炮車，並派專人沿路清理垃圾，落實環保。

今日繞境從台中啓興宮熱鬧起駕，沿途駐點經過惠來里福德祠、惠來廟、文財廟、玉皇宮、西屯長安祠、玉興宮、潮洋里福德祠、龍聖宮、龍潭里福德祠

台中西屯啟興宮百年來大繞境。圖／張廖萬堅提供
台中西屯啟興宮百年來大繞境。圖／張廖萬堅提供

聯誼 信仰 疫情

延伸閱讀

新莊地藏庵百年祈福繞境 警：部分路段實施交管

新莊地藏庵百年遶境29日登場 警召上百宮廟陣頭簽公約

明回鑾進苗栗！白沙屯「粉紅超跑」今晚駐駕大甲

白沙屯媽回鑾駐駕彰化輪胎廠 業者與媽祖結緣30多年

相關新聞

連降雨不再淹水 台中后里豐原雨水下水道與滯洪池發揮功效

最近幾天連續大雨，台中后里、豐原等地區二日累積雨量均超過350毫米，中市府施作后里區中科滯洪池，另在豐原地區市府施作國豐...

西屯啟興宮創廟114年首次繞境 開漳聖王駐駕九廟掃瘟疫

台中啟興宮創建於1908年，主祀開漳聖王，114年來是西屯的信仰中心，今舉行創廟百年第一次大繞境，信徒希望聖王公出巡掃除...

中市普發幼童快篩劑 里辦：沒名冊與篩劑明天怎麼發?

台中市長盧秀燕26日宣布，2至12歲的台中兒童每人發放2劑快篩試劑，明起透過四大管道發放，自行照顧者須透過里辦公處發放。

台中大雅塔蓮溝上游段排水改善工程開工 護農田維道路

台中市大雅區塔蓮溝上游段排水改善工程今天辦開工典禮，預計今年9月5日完工，將整治護岸，穩定農田灌溉，受益面積34.55公...

台中iBike破1000站轉乘便利 議員：單車專道要跟上

台中市政府「iBike倍增計畫」花15個月突破1000站，議員反映，主要道路乃沒有自行車用道，單車族必須與汽車爭道，指市...

蔬果也要快篩！中市批發市場篩出農藥殘留件數近8%

台中果菜批發市場去年採購「質譜儀」成立質譜快篩實驗室，檢測蔬果農藥殘留，從去年10月起抽檢2899件蔬果，226件不合格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。