西屯啟興宮創廟114年首次繞境 開漳聖王駐駕九廟掃瘟疫
台中啟興宮創建於1908年，主祀開漳聖王，114年來是西屯的信仰中心，今舉行創廟百年第一次大繞境，信徒希望聖王公出巡掃除瘟疫。
啓興宮主委廖松柏表示，開漳聖王廟在台灣達300多座，在東南亞及海外也有30座，信徒超過2000萬人，台灣信徒也達500萬人，是台灣四大信仰之一。
設有「國際開漳聖王文化聯誼大會」由漳州市開漳聖王文化聯誼會、台灣開漳聖王廟團發展協會、新加坡保赤宮合辦兩年一次的大型活動，提倡開漳聖王文化，開疆闢土、堅韌不拔。
2016年的國際開漳聖王文化聯誼大會由啓興宮主委廖松柏規劃在台中盛大舉行。
立委張廖萬堅說，信仰一直是安定人心的力量，3年來，疫情讓人民很辛苦，台灣已逐漸走向與病毒共存的狀況，做好防疫措施之下，希望藉繞境活動帶來安定人心的力量。
市議員林祈烽說，啓興宮百年來第一次繞境很熱鬧，除做好防疫措施，廟方全程使用環保炮車，並派專人沿路清理垃圾，落實環保。
今日繞境從台中啓興宮熱鬧起駕，沿途駐點經過惠來里福德祠、惠來廟、文財廟、玉皇宮、西屯長安祠、玉興宮、潮洋里福德祠、龍聖宮、龍潭里福德祠
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