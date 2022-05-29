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中市普發幼童快篩劑 里辦：沒名冊與篩劑明天怎麼發?

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市國光里長陳雅惠表示，基層樂於配合防疫作業，但政策前置作業要具體妥善。圖／聯合報系
台中市國光里長陳雅惠表示，基層樂於配合防疫作業，但政策前置作業要具體妥善。圖／聯合報系

台中市長盧秀燕26日宣布，2至12歲的台中兒童每人發放2劑快篩試劑，明起透過四大管道發放，自行照顧者須透過里辦公處發放。

南區國光里長陳雅惠、豐原社皮里長涂力旋均表示，直到今天中午，里辦沒名冊、沒快篩劑，明天怎麼發？民政局表示，因快篩劑到貨加上配撥須有前置前業，已加快速度。

市長盧秀燕上周四上午宣布，針對2至12歲的台中兒童及設籍和平區的居民，每人發放2劑快篩試劑，隨後中央也跟進，宣示0到6歲，1人普發5劑。

台中市透過4大管道發快篩劑，幼兒園、國小由園方、校方通知家長，有需要可到校領取，也可恢復實體課程再領取；自行照顧者由各里辦公室通知家長領取；和平區居民已由民政局、區公所進行相關作業，預計5月30日起發放。

南區國光里長陳雅惠表示，以往接種疫苗，里辦都事前打電話通知市民，現在發快篩劑，因手上沒有名冊，快篩劑也還沒送到里辦，面對民眾聲聲問， 實在傷腦筋，明天就是5月30日，若家長就要領，里辦怎麼給？難保又要被家長罵？

她建議市府，雖說防疫業務又多又繁雜，但既公布30日起發快篩，還是得事前做好前置作業，不要讓里長們乾著急，里辦都願意配合，但明天早上如果沒有東西可給，豈非陷里辦公處於不義？

豐原社皮里長涂力旋說，他至今也未收到相關的名冊、篩劑，他指出，家長對幼童防疫特別在意，市府通領里辦協助，大家也待命中，希望如期送到，以免被家長質疑，一番美意打折扣。

民政局表示，快篩劑到貨還須有整備作業， 因逢周休二日，人員較少，已加班、加速處理中。

台中市南區國光里長陳雅惠獲知里辦協助發幼童快篩劑，早早貼文公告，但至今天中午沒有名冊與篩劑，難掩焦慮。圖／國光里辦提供
台中市南區國光里長陳雅惠獲知里辦協助發幼童快篩劑，早早貼文公告，但至今天中午沒有名冊與篩劑，難掩焦慮。圖／國光里辦提供

快篩試劑 台中市長 盧秀燕

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