台中大雅塔蓮溝上游段排水改善工程開工 護農田維道路

台中市大雅區塔蓮溝上游段排水改善工程今天辦開工典禮，預計今年9月5日完工，將整治護岸，穩定農田灌溉，受益面積34.55公頃農田，200多位農民的農田將免受豪大雨時堤岸與土堤崩塌安全之虞。

台中市大雅區員林里塔蓮溝上游段為土堤式堤防，因高度不足，遇豪大雨時，渠內排水則溢出堤岸及土堤崩塌情形，立委楊瓊瓔曾到場會勘，爭取土溝改建為混凝土溝，農田水利署台中管理處提報爭取前瞻，農委會也同意協助審查及經費支持。

今天的開工典禮在大雅區樹德街的塔蓮溝旁舉行，農田水利署長蔡昇甫和立委楊瓊瓔與當地民代和里長等人到場，工程由農田水利署台中管理處主辦，預計工期120日曆天，今年9月5日完工，工程目標在護岸保護能力提升，遇強降雨時，河道不再因土石與植物等因素阻塞，保持河道排水功能，保障居民生命財產安全。

楊瓊瓔表示，此處原有排水溝護岸長年受水流沖刷，舊有砌石護岸已損壞，現況排水溝坡面缺乏保護措施，若不加以保護可能導致坡面崩塌進而影響周邊道路，她和中市議員吳顯森及員林里長張本侒等人爭取農水署2200萬元工程經費，藉由該渠段改善，降低此區域居民災害損失。

署長蔡昇甫表示，塔蓮溝上游段是大台中重要大甲溪葫蘆墩圳系統，有289年歷史，年久損壞，這次工程費用2200萬元，將改善380公尺護岸，水門改新，可穩定出水，路面也拓寬至少5公尺，保護河床2700平方公尺，構造物閘門3座、固床工4座，當地員林里長張本侒今天現場建議，完工後在護岸旁空地種櫻花或桂花以綠美化，蔡昇甫同意追加預算做綠美化。