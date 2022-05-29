台中iBike破1000站轉乘便利 議員：單車專道要跟上

台中市政府「iBike倍增計畫」花15個月突破1000站，議員反映，主要道路乃沒有自行車用道，單車族必須與汽車爭道，指市府說要發展綠色運具，但基礎建設卻跟不上！他們呼籲，在規劃道路或人行道時，應把自行車道納入規劃！

建設局長陳大田指出，通勤的自行車道規劃須顧慮到車道配置、標誌標線等，如要在人行道與道路納入自行車道，建設局須與交通局合作，以安全又符合道路設計為前提，如簡易的實體分隔，不管在人行道或夠寬的混合車道都可規劃，但識別與串連系統相當重要，目前可考慮因地制宜。

豐原陳姓市民指出，她的女兒平常搭火車通勤，但從家到火車站可以騎iBike，雖然方便，但目前豐原中正路等主要道路，沒有自行車專用道，人行道有的是騎樓，有些路段根本連慢車道都沒有，遑論自行車道，學生騎單車通勤，家長還是不放心。

議員施志昌指出，捷運綠線通車後，交通局以發展轉乘為目標，在捷運沿線新設很多iBike站，現在已突破千站，但上班、上學的自行車族群在道路就像夾心餅乾，他建議比照國外很多馬路上，單車專道禁行汽車。另台北市不少自行車道直接劃在人行道上，比在道路上安全，主要台北很多路段的人行道夠寬。

議員楊正中表示，市府標榜台中是宜居城市，綠色運具的普遍及用路安全是重要指標，要讓市民放心讓孩子在馬路上騎單車。有些道路雖劃設自行車道，但汽車仍行駛，形同虛設。

施志昌建議，不管是建設局、觀光局或是交通局應該跨局處研商，市府既鼓勵騎自行車轉乘，相關道路設計也應該配合自行車騎乘來做，尤其市區通勤為主的部分，應盡快規劃。