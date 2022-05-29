蔬果也要快篩！中市批發市場篩出農藥殘留件數近8%

台中果菜批發市場去年採購「質譜儀」成立質譜快篩實驗室，檢測蔬果農藥殘留，從去年10月起抽檢2899件蔬果，226件不合格，不合格率將近8%，銷毀4萬3666公斤農產品，議員擔心不合格農產流到市面，另要求市府花大錢買質譜儀，應加強稽查校園午餐食材、零售生鮮。

農業局長蔡精強表示，果菜批發市場平均每天抽驗23到25件蔬果，發現農藥殘留超標的蔬果就送到外埔生質能源回收中心去發電處理，環保局會派員協同把關，確保這些有問題的蔬果不會再流入市面。目前因設備和人員問題，無法在市面全面檢驗。

台中果菜市場從去年10月檢驗622件、40件不合格；11月582件、68件不合格；12月檢測646件，54件不合格；今年1月抽驗639件、49件不合格，2月份檢驗410件、15件不合格，5個月的不合格率約8%。銷毀的農產品達4萬3666公斤，以葉菜類居多，特別是大白菜、芥菜和菠菜這3種蔬菜。

議員表示，有問題的蔬果如何處理？如何降低不合格率？曾有農產供應商被查獲2次供貨有問題，被處停止供貨1個月，但這樣的處罰有些太輕，每月的不合格未明顯降低，農業局應考慮嚴懲。並建議農業局加強篩檢量，如機器或人員不足，應編列預算和擴充人員。

農業局表示，市府會增購一台質譜儀，將東勢果菜市場、豐原果菜市場蔬果也送到台中果菜批發市場快篩。台中果菜市場操作質譜儀，認為查驗快速有效率，檢驗不合格產品現場銷毀，還會追溯產品源頭停止供應，先檢後售，提升農藥殘留檢驗時效性與精準度。

林祈烽質疑，中市的校園營養午餐食材有些來自果菜批發市場，有些產地直送或團膳業者自行採買，而檢測不合格的作物，果菜批發市場檢測有問題的葉菜類不合格率這就麼高，沒檢測就送校園的食材誰來為學童食安把關？市售的蔬果如何處理？