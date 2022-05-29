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台中防猴神器設置電圍網開放申請 最高補助農民12.6萬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
為避免獼猴造成農損，中市農業局配合行政院農業委員會林務局政策，補助農民設置電圍網，最高補助12萬6000元。圖／台中市農業局提供
為避免獼猴造成農損，中市農業局配合行政院農業委員會林務局政策，補助農民設置電圍網，最高補助12萬6000元。圖／台中市農業局提供

台中市山區農園與台灣獼猴等野生動物棲息地接近，為避免獼猴造成農損，市府農業局配合行政院農業委員會林務局政策，補助農民設置電圍網，最高補助12萬6000元，111年度自即日起至7月31日止開放申請，農民可至農地所在地區公所或農會申請。

中市農業局表示，設置電圍網希望在不傷害野生動物的方式下，防止其危害農作物，大幅降低農民與野生動物的衝突，農業局日前與台中市野生動物保育學會在太平枇杷園區舉辦「台中市太平區電圍網防治觀摩會議」，帶農民、區公所及農會推廣人員了解電圍網防猴設施，希望以物理方式防治台灣獼猴等野生動物危害，建立一個友善動物的農業生產環境。

農業局說明，電圍網是目前防治台灣獼猴等野生動物破壞農作物最有效的設施，透過舉辦觀摩會，農友及推廣人員除現地分享電圍網的標準架設，也講解如何使用電牧器及電力配置才能安全有效，讓與會人員能正確的維護管理，發揮電圍網的防治效果。

太平枇杷產銷班第6班長簡進田說明，枇杷屬於高經濟的果樹，在未設置電圍網時，每年台灣獼猴入侵，損害約40%枇杷，經設置電圍網並配合當地農民聯合巡守等複合式防治，已成功將台灣獼猴危害損失降至20％，因此介紹鄰近枇杷農友裝設，盼大家一起來防治降低猴害。

農委會林務局東勢林區管理處表示，林務局每年補助地方政府輔導農民架設電圍網，防治台灣獼猴等野生動物侵害農作物，可受理申請補助的作物從果樹類、蔬菜類、豆類至稻類，合法農地面積0.2公頃至2公頃，依申請農地面積大小換算，補助款由4萬5000至12萬6000元，電圍網設置總資材費政府補助4分之3，農民自負4分之1，最高可申請12萬6000元補助。

為避免獼猴造成農損，中市農業局配合行政院農業委員會林務局政策，補助農民設置電圍網，最高補助12萬6000元。圖／台中市農業局提供
為避免獼猴造成農損，中市農業局配合行政院農業委員會林務局政策，補助農民設置電圍網，最高補助12萬6000元。圖／台中市農業局提供

台灣獼猴 農民 農地

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