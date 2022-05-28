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彰化傳統戲曲節6月4日登場 明華園皇上有喜精彩可期

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣文化局今年舉辦的「彰化傳統戲曲節」將於6月4日上午首先在溪州后天宮登場，安排南北管排場大匯演，晚上於震威宮則由明華園戲劇總團接力演出歌仔戲「皇上有喜」，精彩可期。圖／彰化文化局提供
彰化縣文化局今年舉辦的「彰化傳統戲曲節」將於6月4日上午首先在溪州后天宮登場，安排南北管排場大匯演，晚上於震威宮則由明華園戲劇總團接力演出歌仔戲「皇上有喜」，精彩可期。圖／彰化文化局提供

彰化縣文化局今年舉辦的「彰化傳統戲曲節」將於6月4日上午首先在溪州后天宮登場，安排南北管排場大匯演，晚上於震威宮則由明華園戲劇總團接力演出歌仔戲「皇上有喜」，精彩可期。

「彰化傳統戲曲節」今年以「月月聽好曲、月月看好戲」的概念，從6到8月分別在溪州、大村、和美3鄉鎮都將舉辦傳統戲曲演出，首先上場的是6月4日白天在溪州鄉后天宮安排彰化縣傳統表演藝術保存團體，包括鹿港遏雲齋南管樂團、梨芳園北管樂團、東山鳳梨園、及文化局的北管實驗樂團、南北管研習班帶來南北管排場與整絃大匯演。

6月4日晚間7點起於溪州水尾震威宮邀請國內首屈一指的傳統戲曲天團「明華園戲劇總團」帶來歌仔大戲「皇上有喜」劇碼，由團長陳勝福、無敵小生孫翠鳳帶領總團菁英擔綱演出，「皇上有喜」是一齣借古喻今輕鬆喜劇，當家小生孫翠鳳此次難得以帶有丑角趣味的方式詮釋劇中不愛讀書、終日嬉戲的憨厚太子。

不過防疫期間，文化局也提醒觀眾全程佩戴口罩，場內禁止飲食，並維持社交距離，遵守中央防疫規定。

文化局 樂團

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