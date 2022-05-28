玉山塔塔加蝴蝶漫天飛舞 「蝶道」美景不容錯過

塔塔加是攀登玉山的入口，生態資源相當豐富，最近春暖花開，塔塔加也出現蝴蝶漫天飛舞美景，讓山友、遊客驚嘆，玉管處表示，塔塔加鞍部也是蝴蝶移動時的「蝶道」所在，端午節前後都可欣賞到蝴蝶集體往南飛舞的美景。

玉管處表示，最近有許多山友經過玉山登山口時，看見漫天飛舞的蝴蝶相當驚喜，也拿起手機紀錄下這自然美景。塔塔加原本就是蝴蝶移動時的蝶道，大多數蝴蝶由水里、東埔飛越塔塔加登山口，朝楠梓仙溪飛去，以青斑蝶及紫斑蝶的數量最為豐富。

根據過往紀錄，端午節前後多半以雙標紫斑蝶（斯氏紫斑蝶）及小紫斑蝶等為主的大量紫斑蝶類過境，7、8月就換成了青斑蝶成為蝶道上的主角，其中以又小紋青斑蝶的數量最多。