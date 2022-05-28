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玉山塔塔加蝴蝶漫天飛舞 「蝶道」美景不容錯過

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
八通關西峰群蝶飛舞。圖／玉管處提供 志工周伴昇攝影
八通關西峰群蝶飛舞。圖／玉管處提供 志工周伴昇攝影

塔塔加是攀登玉山的入口，生態資源相當豐富，最近春暖花開，塔塔加也出現蝴蝶漫天飛舞美景，讓山友、遊客驚嘆，玉管處表示，塔塔加鞍部也是蝴蝶移動時的「蝶道」所在，端午節前後都可欣賞到蝴蝶集體往南飛舞的美景。

玉管處表示，最近有許多山友經過玉山登山口時，看見漫天飛舞的蝴蝶相當驚喜，也拿起手機紀錄下這自然美景。塔塔加原本就是蝴蝶移動時的蝶道，大多數蝴蝶由水里、東埔飛越塔塔加登山口，朝楠梓仙溪飛去，以青斑蝶及紫斑蝶的數量最為豐富。

根據過往紀錄，端午節前後多半以雙標紫斑蝶（斯氏紫斑蝶）及小紫斑蝶等為主的大量紫斑蝶類過境，7、8月就換成了青斑蝶成為蝶道上的主角，其中以又小紋青斑蝶的數量最多。

玉山國家公園蝶類共記錄有6科289種，塔塔加地區就有164種蝴蝶，超過全區蝶類資源的一半以上。塔塔加地區賞蝶以6、7月最佳，種類及數量最豐富，蝶類為外溫動物，在一天之中隨氣溫漸升會越趨活潑，中、高海拔山區午後常起霧、下雨，到塔塔加賞蝶以上午8時到11時是最佳觀察時段。

玉山塔塔加最近出現蝶道美景，玉山幽眼蝶半途休憩。圖／玉管處提供、林文傑攝影。
玉山塔塔加最近出現蝶道美景，玉山幽眼蝶半途休憩。圖／玉管處提供、林文傑攝影。
玉山塔塔加最近出現蝶道美景，小紫斑蝶是最常見的蝴蝶。圖／玉管處提供、林文傑攝影。
玉山塔塔加最近出現蝶道美景，小紫斑蝶是最常見的蝴蝶。圖／玉管處提供、林文傑攝影。

紫斑蝶 玉山國家公園 山友

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