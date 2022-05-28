影／疫情悶壞了來吃土 二林水田滑水道成另類農村觀光

彰化縣二林鎮斗苑休閒農業區發展協會今天舉辦「二林水田瘋狂日」，不僅把守護大家的土地公請到水稻田中央巡田水坐鎮，也首度設「人體滑水道」，參賽者體驗親近泥土、滑進水田的快感，成為另類農村紓壓觀光活動。

二林斗苑休閒農業區理事長李俊憲說，他們一直在思考平淡無奇的水田有沒有可能變成特殊地景和體驗情境，所以從前年起開始辦水田排球賽，今年又首度辦瘋狂水田滑水道，因為疫情期間，覺得大家悶到「快吃土了」，乾脆開放空間直接讓大家滑進水田「吃土」大紓壓。

李俊憲說，今天的活動設計有水田滑水道，也讓大家在水田中體驗「一日陸戰隊瘋狂天堂路」，參賽者玩完水田體驗後，還能拿著現金抵用券買在地農特產品，在疫情緊繃期間也能幫農民一點忙，帶動農產品消費。

主辦單位今天上午先把在地土地公請到水田「巡田水後」，即展開瘋狂人體滑水道及一日陸戰隊比賽，還有來自外縣市的民眾報名參加，彰化縣副縣長林田富、二林鎮長蔡詩傑、立委謝衣鳯、彰化縣農業處副處長郭至善等人與會觀賽。

只見參賽著抱著滑板滑進水田，水花四起後，整個人成為泥人，現場觀賽者一片驚呼、掌聲，加上笑聲連連，相當刺激，連郭至善都應觀眾要求，也「撩落企」，和大家一起摔進泥巴田。

女子組第一名的蔡鳳婷說，女生沒當過兵，所以想來體驗一下像陸戰隊的天堂路賽，又可以玩泥巴，她也要把第一名獎金2000元拿去吃二林美食。