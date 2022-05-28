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矽品捐「孤老端午關懷禮」 與華山基金會伴長輩度佳節

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
賴阿嬤、蔡阿公兩人相依為命，在潭子觀音廟前擺攤賣粽子維生。圖／華山基金會提供
賴阿嬤、蔡阿公兩人相依為命，在潭子觀音廟前擺攤賣粽子維生。圖／華山基金會提供

端午佳節將登場，華山基金會開始送出「孤老端午防疫關懷禮」至全台各地服務的弱勢長輩家中；矽品科技今年也發起「五廠」愛心大連線，連續8年認購弱勢長輩手作粽子，轉贈華山基金會服務的弱勢長輩，二次公益讓愛心加倍。

疫情影響經濟，矽品愛心不減支持「孤老端午防疫關懷禮」，共捐贈3000顆肉粽、1000組茉草淨身皂，並提供小朋友彩繪的100份卡片等，由華山基金會站長與矽品義工代表一起送愛心到林奶奶與賴阿公家，伴兩位長輩提前過端午；兩位長輩雖都是重度視障，但聞到香氣滿溢的粽子都很開心。

林奶奶與賴阿公的笑容，讓人無法察覺他們經歷過的悲痛。林奶奶過去丈夫家暴，她含辛茹苦地養育3兒長大。但命運多舛3個兒子在20、30歲時因禍或疾病往生，林奶奶傷心欲絕，哭得雙眼近盲、喪失活著的勇氣。直到林奶奶經人介紹認識同樣重度視障的賴阿公後，才重得心靈倚靠。

世事難料，賴阿公的兒子因婚姻不睦，2017年帶著4歲與9歲的兒子自殺。幸好相同境遇的兩人，互相扶持生活，讓傷痛隨時間淡化。華山站長自2017年服務兩位近雙盲、低收長輩，以關懷陪伴提供生活物資不斷地服務，並鼓勵他們多參與活動讓生活更快樂。

矽品志工社連續8年端午節，邀請同仁一起認購潭子老夫妻愛心粽，並轉贈給華山基金會等社福機構，8年來共認購近12,000顆粽子。

矽品科技提到，起初得知謝阿嬤罹患大腸癌末期、淋巴癌第三期，仍與蔡阿公堅持在潭子觀音廟前擺攤賣粽子，蔡阿公不離不棄照顧下，兩人堅持至今。2020年志工伙伴幫兩老舉辦婚禮，見證一世情緣，認購老夫妻的端午愛心粽活動，不僅幫老夫妻解決的燃眉之急，更是兩老一年下來最重要的收入來源。

矽品科技表示，關懷華山獨居長輩歷年已捐款超過200萬，秉持努力推廣善念力量，邀請更多夥伴加入助人行列，疫情期間，也能繼續幫助社會角落無依的獨居長輩，讓他們佳節不孤單。

志工孩子畫得100張童趣祝福卡，讓獨居長輩佳節不孤單。圖／華山基金會提供
志工孩子畫得100張童趣祝福卡，讓獨居長輩佳節不孤單。圖／華山基金會提供
矽品支持「孤老端午防疫關懷禮」，共捐贈3000顆肉粽、1000組茉草淨身皂等，陪長輩提前歡度佳節。圖／華山基金會提供
矽品支持「孤老端午防疫關懷禮」，共捐贈3000顆肉粽、1000組茉草淨身皂等，陪長輩提前歡度佳節。圖／華山基金會提供

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