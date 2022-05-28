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中市十全公園今動土 雙軌滑索、彈跳床明年2月完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市東區十全公園今由市長盧秀燕(右二)主持開工動土典禮，工程總經費3630萬元，規劃共融式遊戲場，預計明年2月完工。圖／台中市政府提供
台中市東區十全公園今由市長盧秀燕(右二)主持開工動土典禮，工程總經費3630萬元，規劃共融式遊戲場，預計明年2月完工。圖／台中市政府提供

台中市東區十全公園動工，市長盧秀燕今主持開工動土典禮，工程總經費3630萬元，面積0.6公頃，規劃共融式遊戲場，有大型攀爬遊戲設施、雙軌滑索、組合式鞦韆、彈跳床等，預計明年2月完工，將成為東區入口地標的花卉公園。

「公園是為市民而做的！」盧秀燕致詞時說，如何將公園從市民角度設計、進行更細膩完善規劃，感謝許多公民團體一同交流。十全公園是大型公園，工程花了近3700萬元，其中市府支出約200萬元，3500萬元由民間基金會捐助。

建設局長陳大田指出，十全公園除綠地廣場及環狀步道外，更導入友善共融式遊戲場，設置大型攀爬遊戲設施、雙軌滑索、組合式鞦韆、彈跳床等，增進公園廣場綠地公共設施機能。

市議員羅廷瑋表示，十全公園有另項指標性是「公民參與」。他要求建設局落實擴大公民參與，從現場會勘、兩次的基礎設計和兩次的圖審會議都邀請公民團體、專家學者參與、歷經一年多討論定案，「充分溝通才能免除後續的爭議」。

市議員邱素貞則提醒，台中市綠地僅4.51%，不到都計法規定10%的一半，盼加速檢討公園預定地開發；另，很多公園遊樂設施年久失修，市府應定期「總體檢」，符合安全標準，讓民眾安心使用。

建設局表示，十全公園以打造自然花園的形式，運用「花」千變萬化風貌，展現植物四季的生命力，打造東區入口地標。

公園內將建造一座融合景觀美學、省電環保及符合多元族群使用的「陽光公廁」，男女廁間比1:5，坐蹲比3:2，將高齡者、家長、女性、兒童等使用者需求納入考量。

市議員邱素貞所指處為十全公園預定地。圖／台中市議員邱素貞提供
市議員邱素貞所指處為十全公園預定地。圖／台中市議員邱素貞提供
台中市東區十全公園今由市長盧秀燕主持開工動土典禮，工程總經費3630萬元，規劃共融式遊戲場，預計明年2月完工。圖／台中市政府提供
台中市東區十全公園今由市長盧秀燕主持開工動土典禮，工程總經費3630萬元，規劃共融式遊戲場，預計明年2月完工。圖／台中市政府提供

東區 公民團體 盧秀燕

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