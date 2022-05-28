新田登山步道驚見大落石橫躺路中 中警機智出招解困境
台中連日大雨，昨天潭子區龍興巷新田登山步道一顆大石墜落，橫躺路面影響交通，幸無傷及人車，大雅兩名警員獲報到場，但落石十分沉重，警方靈機一動，以木頭與石塊產生支點撐起落石，再與熱心民眾合力將其推至路邊，順利恢復交通。
連日大雨驟降，台中山區危機四伏。潭子區龍興巷新田登山步道，為知名登山路線，昨疑因大雨鬆動土石，一顆大石塊竟掉落於道路中央，導致山區道魯僅能單向通車，有民眾發現向大雅警分局報案。
潭北所巡佐吳嘉仁、警員許筱涵隨即到場查看，看見大石塊橫躺路中央，為盡速恢復交通，兩人嘗試合力搬運，但落石太過沉重而心有餘力不足；吳員靈機一動，利用木頭、石塊創造支點，加上兩名熱心民眾協助，終於順利將大石移至路旁，順利恢復交通順暢。
潭北所長黃光宏強調，近日天氣不穩定，常有強降雨發生，山區道路易有土石鬆動及落石發生；呼籲行經山區的民眾務必多加小心，若發現有坍方情況，應通知相關單位處理，切勿勉強通行，以免發生危險。
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