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彰化+3591！加速兒童疫苗施打 預計6月8日小學BNT打完
彰化縣今天新增確診新冠肺炎個案3591人，彰化加快校園兒童疫苗施打，預計6月8日全縣178間小學可全數施打完BNT疫苗，衛生局也指出，現在滿6歲的兒童還是可以選擇施打莫德納疫苗，家長可再向學校登記，或持意願書自行到合作醫療院所施打。
衛生局長葉彥伯說，從5月25日開始5到11歲校園BNT疫苗接種，醫療團隊進校園集體接種，預估接種率6到7成，因中央第二批要苗在6月3日就會撥發，6月8日就可將預約樹全部施打完；現在莫德納疫苗也足夠。
葉彥伯表示，彰化縣人口確診率是3%，高風險重症治療是現在最核心策略， 75歲以上確診者風險高，居家照護是由醫院收案，縣內抗病毒藥物每天使用也約400多人，及早給藥可降低住院、和重症的機會；日本經驗是症狀出現開始就給藥。
也因中央政策，PCR採檢大量減少，葉彥伯說，現在已少了6成，快篩陽性就判定確診最大意義是回到正常醫療，但縣內每天還有一千多的篩檢，大都是醫院住院、陪病個案感控需求採檢。
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