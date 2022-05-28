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抓到了！洗車場偷排黑水 中市梅川變「陰陽溪」

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
環保局查獲北屯區崇德路二段某加油站附設洗車場，洗車設備產生的沉澱汙泥偷排入梅川污染水體，依水汙法重罰50萬元。圖／台中市環保局提供
環保局查獲北屯區崇德路二段某加油站附設洗車場，洗車設備產生的沉澱汙泥偷排入梅川污染水體，依水汙法重罰50萬元。圖／台中市環保局提供

台中市北區梅川整頓後景色宜人，卻有不肖業者偷排廢水，讓梅川變成「陰陽溪」。中市環保局接獲民眾陳情，透過下水道系統圖資，掌握暗渠水路流向，查獲北屯區崇德路二段某加油站附設洗車場，洗車設備產生的沉澱汙泥偷排入梅川汙染水體，依水汙法重罰50萬元。

環保局日前接獲民眾反映，北區梅川水色異常，呈現一半清水、一半黑水的「陰陽溪」，觸目心驚，環保局掌握雨水下水道系統圖資，獲報後展開地毯式搜索，在污染尚未消散前加速追查，順利在1公里外的北屯區崇德路與文心路口，查獲汙染源來自某加油站附設洗車。

環保局長陳宏益呼籲，業者進行汙泥清理作業應謹慎進行並妥善處理，避免污染河川水體，若因此造成環境污染，將面臨高額罰鍰及衍生後續清理、賠償等費用，得不償失。

環保局已命業者改善，並依違反水污染防治法第8條規定得裁罰6萬元以上、2千萬元以下罰鍰，此案依違規情節計算裁罰額度，將裁罰50萬元以上。

環保局指出，民眾若發現水色異常或事業偷排廢水，可利用環保局報案專線04-23280380檢舉或可撥打免付費專線0800-066666通報，環保局人員將儘速前往查處，共同守護環境愛護家園。

環保局查獲北屯區崇德路二段某加油站附設洗車場，洗車設備產生的沉澱汙泥偷排入梅川污染水體，依水汙法重罰50萬元。圖／台中市環保局提供
環保局查獲北屯區崇德路二段某加油站附設洗車場，洗車設備產生的沉澱汙泥偷排入梅川污染水體，依水汙法重罰50萬元。圖／台中市環保局提供
環保局查獲北屯區崇德路二段某加油站附設洗車場，洗車設備產生的沉澱污泥偷排入梅川污染水體，依水污法重罰50萬元。圖／台中市環保局提供
環保局查獲北屯區崇德路二段某加油站附設洗車場，洗車設備產生的沉澱污泥偷排入梅川污染水體，依水污法重罰50萬元。圖／台中市環保局提供

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