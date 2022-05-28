市民治安觀感差 盧秀燕：警政署評比名列前茅

根據遠見雜誌民調統計，台中市治安滿意度全國倒數第二，市長盧秀燕今說明，台中是第二大城，這幾年治安持續進步，台中每10萬人口刑案發生數、暴力發生數，不是六都最低就是倒數第二低，根據警政署評比，台中不是第一名就是第二名，都是名列前茅，希望市民多給警察同仁鼓勵。

台中市長盧秀燕今早出席東區十全公園動土典禮，會後受訪提到，市民對於警政治安滿意度全國倒數第二，市警局長蔡蒼柏說問題癥結點是「棒球隊」的刻板印象。

盧秀燕表示，台中市幾年治安持續進步，她舉例，台中每10萬人口刑案發生數、暴力發生數，不是六都最低就是倒數第二低，因此去年一整年，警政署對各縣市的評比，台中不是第一名就是第二名，都是名列前矛。

盧秀燕說，台中6000多名警察夙夜匪懈，辛苦維護治安，努力讓市民朋友安心，如果市民觀感與實際情況有落差，我們還要再努力，也希望市民朋友多給警察同仁肯定、鼓勵。

媒體接續提問，昨沙鹿區大淹水，台北市議員王鴻薇批評立委林靜儀，市長的看法？盧秀燕表示，對於個人的問題，她沒有評論。

盧秀燕指出，昨天、前天台中市的降雨量驚人，以往投資的排水工程發揮功效，包含大甲民權路排水道，清水公正路、高美路，沙鹿中山路、向上路，梧棲大智路地下排水道等，但中市有百萬戶，其中還有49戶淹水，代表整治排水工程要繼續做，台中市住戶一戶都不能淹水，這是要繼續努力的目標。