快訊

「很多孩子就這樣走」蘇揆放話究責查辦 郭彥均回應了

羨慕雙北 高雄家長：疫苗預約像整人、市府超沒效率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

市民治安觀感差 盧秀燕：警政署評比名列前茅

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市長盧秀燕今早出席東區十全公園動土典禮。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今早出席東區十全公園動土典禮。圖／台中市政府提供

根據遠見雜誌民調統計，台中市治安滿意度全國倒數第二，市長盧秀燕今說明，台中是第二大城，這幾年治安持續進步，台中每10萬人口刑案發生數、暴力發生數，不是六都最低就是倒數第二低，根據警政署評比，台中不是第一名就是第二名，都是名列前茅，希望市民多給警察同仁鼓勵。

台中市長盧秀燕今早出席東區十全公園動土典禮，會後受訪提到，市民對於警政治安滿意度全國倒數第二，市警局長蔡蒼柏說問題癥結點是「棒球隊」的刻板印象。

盧秀燕表示，台中市幾年治安持續進步，她舉例，台中每10萬人口刑案發生數、暴力發生數，不是六都最低就是倒數第二低，因此去年一整年，警政署對各縣市的評比，台中不是第一名就是第二名，都是名列前矛。

盧秀燕說，台中6000多名警察夙夜匪懈，辛苦維護治安，努力讓市民朋友安心，如果市民觀感與實際情況有落差，我們還要再努力，也希望市民朋友多給警察同仁肯定、鼓勵。

媒體接續提問，昨沙鹿區大淹水，台北市議員王鴻薇批評立委林靜儀，市長的看法？盧秀燕表示，對於個人的問題，她沒有評論。

盧秀燕指出，昨天、前天台中市的降雨量驚人，以往投資的排水工程發揮功效，包含大甲民權路排水道，清水公正路、高美路，沙鹿中山路、向上路，梧棲大智路地下排水道等，但中市有百萬戶，其中還有49戶淹水，代表整治排水工程要繼續做，台中市住戶一戶都不能淹水，這是要繼續努力的目標。

盧秀燕 台中市長 警察

延伸閱讀

台中治安引議 蔡其昌籲加油盧秀燕稱會再努力

台中+9031例 盧秀燕：中央公園篩檢站6月1日改預約制

企業女壘／台中站開打 盧秀燕開球為穿山甲隊加油

影／北市議員酸沙鹿淹水 蔡其昌：盧秀燕才是市長

相關新聞

國4將採「立交共構」東豐快 中市府：修正計畫爭取經費

國道4號豐勢交流道東行出口匝道20日通車完成勘驗，將於30日上午11時提前開放通車，立委江啟臣今早邀集會勘；關於國4豐潭...

滿5歲學齡前幼兒打疫苗 中市、彰縣開放預約 南投已造冊

各地兒童BNT疫苗開打，滿5歲的學齡前幼兒擔心成為「疫苗孤兒」，紛紛向民代陳情。台中市長盧秀燕宣布，下周一至四開放醫療院...

13歲女孩白天上課、晚上夜市擺攤叫賣 夢想當老師

台中市13歲「小僅」(化名)出生單親家庭，經歷親友將父親遺產私吞，母親照顧他與年幼弟弟，靠夜市擺攤拉把姊弟；小僅很爭氣，...

進台中山城將快15分 國4豐勢交流道東出匝道30日通車

國道4號豐勢交流道東行出口匝道20日通車完成勘驗，將於30日上午11時提前開放通車，用路人從國4連結至台3線，進入豐原、...

彰化兒童遊具被「血洗」？ 公所：不符遊具規定須汰換

隨著兒童遊具規範越來越嚴格，彰化各鄉鎮陸續汰換更新公園遊具，彰化市家長近期就發現多個公園遊具都在施工，急上網詢問原因，也...

強降雨積淹水 中市：已花億元改善

台中昨天各地強降雨，傳積淹水災情。立法院副院長蔡其昌昨換穿雨鞋雨衣，冒雨勘災，他說海線有10處積水未退，已調派中央抽水機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。