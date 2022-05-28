國4將採「立交共構」東豐快 中市府：修正計畫爭取經費
國道4號豐勢交流道東行出口匝道20日通車完成勘驗，將於30日上午11時提前開放通車，立委江啟臣今早邀集會勘；關於國4豐潭段、東豐快工程是否採立交共構？中市府建設局表示，目前正進行計畫修正，後將呈報中央爭取經費。
東豐快速道路串連東勢、豐原，計畫與國4豐潭段銜接，起初規劃使用「立交共構」，後遭因環評等狀況，東豐快遭停工，計畫也就此停擺約4年；現任台中市長盧秀燕就任後，重啟東豐快工程，預計今年復工。
「東豐快當年原本有立交計畫，但遭到取消，原定經費也沒了，現今只能重頭再來。」有關東豐快速道路立交共構問題，立委江啟臣表示，儘管需要重新申請計畫，還是要請中市府盡速提出申請，就算立交會增加約20億經費，還是要努力爭取，要做就一次做到好。
中市府建設局副局長顏煥義表示，目前市府團隊正進行計畫修正，後將呈報中央爭取經費補助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言