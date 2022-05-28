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國4將採「立交共構」東豐快 中市府：修正計畫爭取經費

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
東豐快速道路立交共構國4問題，立委江啟臣表示，要請中市府盡速向中央提出申請計畫，努力爭取約20億經費。記者劉柏均／攝影
東豐快速道路立交共構國4問題，立委江啟臣表示，要請中市府盡速向中央提出申請計畫，努力爭取約20億經費。記者劉柏均／攝影

國道4號豐勢交流道東行出口匝道20日通車完成勘驗，將於30日上午11時提前開放通車，立委江啟臣今早邀集會勘；關於國4豐潭段、東豐快工程是否採立交共構？中市府建設局表示，目前正進行計畫修正，後將呈報中央爭取經費。

東豐快速道路串連東勢、豐原，計畫與國4豐潭段銜接，起初規劃使用「立交共構」，後遭因環評等狀況，東豐快遭停工，計畫也就此停擺約4年；現任台中市長盧秀燕就任後，重啟東豐快工程，預計今年復工。

「東豐快當年原本有立交計畫，但遭到取消，原定經費也沒了，現今只能重頭再來。」有關東豐快速道路立交共構問題，立委江啟臣表示，儘管需要重新申請計畫，還是要請中市府盡速提出申請，就算立交會增加約20億經費，還是要努力爭取，要做就一次做到好。

中市府建設局副局長顏煥義表示，目前市府團隊正進行計畫修正，後將呈報中央爭取經費補助。

江啟臣 台中市長 國道

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