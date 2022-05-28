進台中山城將快15分 國4豐勢交流道東出匝道30日通車

國道4號豐勢交流道東行出口匝道20日通車完成勘驗，將於30日上午11時提前開放通車，用路人從國4連結至台3線，進入豐原、石岡、新社、東勢等便捷路徑，預計將可節省約15分鐘時間。

國道4號為串連台中山、海線重要道路，而豐原端則是山城地區進出國道系統主要路徑；國4后豐交流道至豐原端路段，自2019年6月中旬，因豐原、潭子段新建工程，施工須拆除豐源端進出口，改建為豐勢交流道而封閉，東西行車輛均須改由后豐交流道上下。

豐勢交流道西行入口匝道已於去年11月底開放通車，東行出口則經施工團隊積極趕辦，於20日完成通車勘驗，並於30日上午11時提前開放通車，而增設的「東出臨時鋼便橋匝道」，也將功成身退進行封閉拆除。

立委江啟臣今早邀集高公局、中市府、市議員張瀞分、陳本添，市議員參選人吳振嘉等單位，於豐勢交流道東行出口會勘，了解通車前的準備狀況，並緊追國4豐潭段、東豐快工程進度。

江啟臣要求高公局，務必確認標線標誌、出口匝道交控設備與夜間照明設施，盡速完成隔音牆設置、景觀植栽等工程，後續拆除臨時鋼便橋時也必須做好交維規劃，讓民眾有明確指引，方便通行。

高公局第二新建工程處長郭呈彰指出，豐潭段土建工程共分5標進行，目前除了C715已完工通車外，剩餘4標工程進度皆符合施工規劃，其中今日會勘的C711標工程已達97.1%，預計8月底完工；有關施工前規劃，江委員建議部分將全力執行。

市議員陳本添說，豐勢交流道封閉後，車流湧向后豐交流道，不但因為匝道問題導致車流回堵，更連帶影響三豐路路況，待開放豐勢交流道後，可望紓解后豐交流道車潮；市議員張瀞分指出，國4豐潭段豐原端出口封閉已久，感謝高公局在施工期間的用心。