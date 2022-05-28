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彰化兒童遊具被「血洗」？ 公所：不符遊具規定須汰換

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港鎮公所投入441萬元改善埔崙里的兒童公園及洛津里的小鹿兒童公園，鹿港鎮長許志宏到現場視察。記者林敬家／攝影
鹿港鎮公所投入441萬元改善埔崙里的兒童公園及洛津里的小鹿兒童公園，鹿港鎮長許志宏到現場視察。記者林敬家／攝影

隨著兒童遊具規範越來越嚴格，彰化各鄉鎮陸續汰換更新公園遊具，彰化市家長近期就發現多個公園遊具都在施工，急上網詢問原因，也傳出有里長抱怨，兒童區、幼兒園的遊具都被「血洗」，兒童遊憩無處去，鹿港公所也正改善埔崙里、洛津里的兒童遊戲設施，恐怕都要到暑假才會完成。

彰化市有家長指出，遊樂器材只差規範的1、2公分就要拆掉1、20萬的遊具，鄰近家裡的公園遊具已經好幾個月不能使用，疫情當下兒童戶外活動也被剝奪。

彰化市公所說，公所管理23座公園，過去就有家長反應公園的兒童遊具老舊、破損需要改善，近期兒童遊具安全性加嚴，因應營建署新修正12歲以下遊具標準及遊戲場域規定，今年投入約650萬元經費改善，包括延和、陽明、南興和泰和公園的兒童遊具都展開拆除裝新，南瑤公園則是地墊範圍會加大，南興公園考量空間不足，現有溜滑梯拆除後，會改裝蹺蹺板。

市公所也說，現有常見的塑膠兒童遊具有的縫隙太大，孩童使用可能不小心陷落，有的遊具下鋪設的軟墊範圍也不足，新規定必須要有2米的緩衝空間，由於舊遊具較難部分拆除，必須整體替換；預計年底將會再規畫5座公園的改善修繕。

鹿港鎮公所也投入441萬元改善埔崙里的兒童公園及洛津里的小鹿兒童公園，兩公園因都位在人口密集區，每當黃昏及假日時，公園總擠滿大小朋友一起同樂，使用率高。

鹿港鎮長許志宏到現場視察表示，改善工程要加強安全性，包括地墊全面更新為保護力較強的7.5公分厚彈性地墊，目前工程已接近完工，除原有的組合遊具、兩人座鞦韆、沙坑攀爬架、翹翹板外，也增設圓盤鞦韆及歐式攀爬設備，目前再驗收階段，新設施須符合國家標準及相關法規規定，才能提升兒童「遊戲權」。

鹿港鎮公所投入441萬元改善兒童公園遊具，預計暑假開放使用。記者林敬家／攝影
鹿港鎮公所投入441萬元改善兒童公園遊具，預計暑假開放使用。記者林敬家／攝影
鹿港鎮公所改善埔崙里的兒童公園及洛津里的小鹿兒童公園，鹿港鎮長許志宏到現場視察。記者林敬家／攝影
鹿港鎮公所改善埔崙里的兒童公園及洛津里的小鹿兒童公園，鹿港鎮長許志宏到現場視察。記者林敬家／攝影

彰化 鹿港 幼兒園

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